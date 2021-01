Anlegerverlag BioNTech: Kursverlust durch erneute Konkurrenz! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 12.01.2021, 11:48 | 55 | 0 | 0 12.01.2021, 11:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Wenn man den Fakt betrachtet, dass gerade ein neuer Impfstoff von AstraZeneca in der europäischen Union zugelassen wurde, geht der Kurs von BioNTech noch verhältnismäßig milde in die Knie. Dennoch muss das Mainzer Unternehmen im Kampf gegen das Coronavirus einen herben Rückschlag verkraften. Der Aufschwung ist vorerst knallhart gestoppt worden! Anleger-Tipp: BioNTech ist in diesen Tagen eine richtig große Nummer! Welche Impfstoff-Aktie 2021 die größten Gewinnchancen eröffnet, lesen Sie unserer brandaktuellen Sonderstudie. Einfach hier klicken. Die Konkurrenz auf dem Impfstoffmarkt vermehrt sich immer mehr! Da ist es klar, dass BioNTech von solchen Ereignissen kleine Rückschläge erleiden muss, denn der Markt wird somit immer größer. Dennoch wirkt BioNTech in diesen Tagen noch wie der vielversprechendste, ist man doch den ganzen Tag in den Schlagzeilen. Die Anleger haben deshalb wohl keinen Grund zur Panik! Wie lange wird BioNTech brauchen, um sich aus dieser prekären Lage zu befreien? Da BioNTech in den letzten Tagen beachtliche Kursgewinne verzeichnen konnte, könnte diese Neubewertung auch einfach als Kurskorrektur verstanden werden. Also kein Grund zur Sorge. Dennoch verliert die Aktie heute 1,50 Prozent und 1,34 Euro. Der neue Kurswert liegt bei 88,19 Euro! Fazit: Ist BioNTech wirklich der größte Gewinner der Krise oder gibt es andere interessante Werte mit mehr Potenzial? In unserer brandaktuellen Sonderstudie haben wir die Impfstoff-Aktien für Sie unter die Lupe genommen. Hier finden Sie die Ergebnisse.



