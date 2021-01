Anmerkung der Redaktion: Die Wasserstoff-Aktien sind weiterhin gefragt wie noch nie. Lesen Sie jetzt in unserem aktuellen Sonderreport, warum besonders Unternehmen wie Nel ASA große Gewinnchancen eröffnen. Hier kostenlos abrufen.

Was für ein Erfolg für das norwegische Unternehmen! Das Unternehmen aus Oslo, das Lösungen für die Herstellung von Wasserstoff aus elektrischer Energie liefert, kann weiter seinen eigenen Ansprüchen gerecht werden. Der Aufwärtstrend hatte zwar vor kurzem noch einen kleinen Dämpfer erlitten, nun wird der Blick jedoch wieder nach vorne gerichtet!

Der Kursverlauf dieser Aktie liest sich enorm imposant. Allein in den letzten zwei Monaten konnte der Kurswert um mehr als 50 Prozent zulegen! Hier kann man selbst als Kleinanleger mit geringem Einsatz hohe Gewinne generieren, denn die Aktie steigt kontinuierlich! Man sollte sich also in Stellung bringen und dieser Wasserstoff-Aktie weiterhin sein Vertrauen schenken!

Denn wer weiß denn schon so genau, wo es noch hingehen kann? Hier muss noch lange nicht Schluss sein, der Kursverlauf ist der absolute Wahnsinn. Schon bald könnte Nel ASA alle Rekorde brechen und zur gefragtesten Aktie der Branche werden. Auch heute hört der Aufwärtstrend nicht auf, denn die Aktie steigt weiter um 0,16 Prozent und steht somit bei 3,214 Euro!

Fazit: Nel ASA ist immer noch eines der gefragtesten Unternehmen an der Börse. Wird die Aktie auch im neuen Jahr zu den gefragtesten zählen? In unserem neuen Sonderreport können Sie lesen, welche Aktien im nächsten Jahr besonders vielversprechend sind. Hier kostenlos abrufen.