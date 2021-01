Toronto, Ontario, 12. Januar 2021 - Routemaster Capital Inc. (das „Unternehmen” oder „Routemaster”) (TSXV: RM) freut sich, bekannt zu geben, dass seine Geschäftseinheit in Bermuda, DeFi Holdings (Bermuda) Ltd., ein Investment in ein diversifiziertes Portfolio führender dezentralisierter Finanzprotokolle zwecks Staking und Trading vorgenommen hat.

Routemaster freut sich sehr, einige Positionen in einigen der führenden Protokolle des gesamten DeFi-Ökosystems zu übernehmen. Einige der Hauptpositionen sind unter anderem SNX, AAVE, UNI und YFI. Jedes der Protokolle wurde aufgrund seiner aktiven und wachsenden Nutzerbasis, seiner großen Volumen auf den jeweiligen Plattformen, der führenden Investoren und des anhaltenden Wachstums des Total Value Locked („TVL”, Gesamtwert des dezentralisierten Finanzsektors) ausgewählt. Die Plattformen sind in ihren jeweiligen Anwendungsfällen Marktführer; dies umfasst Borrowing und Lending, dezentralisierte Börsen, Derivative und Asset-Management.

Zur Veranschaulichung des explosiven Wachstums, das hinter einigen dieser Protokolle steht, haben wir einige Statistiken zu Protokollen beigefügt, in die wir investiert haben:

- UNI - Erzielt derzeit ein wöchentliches Volumen von ca. $ 5,4 Mrd. mit über 100+ Paaren

- AAVE - Bisher $ 2,5 Mrd. TVL auf der Plattform

- YFI - $ 300+ Mio. Vermögen auf der Plattform und Auszahlung von $ 35 Mio. jährlicher Gebühren aus den Strategien

- SNX - $1,9 Mrd. Staked-Assets und $ 2 Mrd. synthetisches Handelsvolumen

„Die dezentralisierte Finanzbranche hat enormes Wachstum verzeichnet – von ca. $ 650 Millionen TVL im Januar 2020 auf ca. $ 20 Milliarden am 11. Januar 2021 (3.000 % Wachstum im Jahresvergleich). Dieses Wachstum ist auf die gestiegenen Renditeerwartungen und neue Finanzplattformen für die Interaktion von Personen untereinander zurückzuführen. Durch Investitionen in diese Protokolle ist Routemaster an die vorderste Front der Finanzinnovation und in den Blickpunkt derer gerückt, die Finanzierungsmöglichkeiten für die Menschen rund um den Globus besser zugänglich machen wollen“, erklärte Wouter Witvoet, der Gründer und CEO von Secfi und ein Berater von Routemaster.