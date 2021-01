JEFFERIES belässt Alstria Office auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Alstria Office nach einer aktualisierten Bewertung des Portfolios durch den Büroimmobilienkonzern auf "Hold" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Diese habe seinen Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Trotz eines allgemein schwächeren fundamentalen Umfelds für das Segment Büroimmobilien zeigten die Bewertungen hier dennoch unverändert Stärke./bek/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2021 / 09:24 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2021 / 09:24 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.