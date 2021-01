MustGrow bestätigt Mittelzufluss in Höhe von 1,5 Millionen CAD durch die Ausübung von Optionsscheinen

Das Unternehmen beabsichtigt, die Einnahmen aus der Ausübung der Optionsscheine für die Weiterentwicklung seiner auf dem Senfkorn basierenden Pflanzenschutztechnologien sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden. MustGrow hat sich den natürlichen Abwehrmechanismus des Senfkorns zunutze gemacht, um Krankheiten, Schädlinge und Unkraut mit einem natürlichen Biopestizid in Lebensmittelqualität zu bekämpfen.

Nach der Ausübung verfügt das Unternehmen nun insgesamt über rund 40,7 Millionen ausstehende Stammaktien (Stand: 13. Januar 2021).

„Unsere Aktionäre haben durch die kontinuierliche Ausübung von Optionsscheinen ihre beträchtliche Unterstützung unter Beweis gestellt, was unseren Kassenbestand auf über 3,1 Millionen CAD erhöht hat“, sagte Corey Giasson, CEO von MustGrow. „Ein Teil der Einnahmen wird verwendet werden, um die revolutionären Wirkstoffe in unserer Pipeline zu beschleunigen, einschließlich unserer bahnbrechenden Feldstudien in Kolumbien, wo wir daran arbeiten, eine potenzielle Lösung zur Bekämpfung der Bananenkrankheit Fusarium-Welke TR4 bereitzustellen.“

Ausgabe von Aktienoptionen und Optionsscheinen

Darüber hinaus hat MustGrow 50.000 Aktienoptionen (jeweils eine „Option“) an einen kürzlich ernannten Berater ausgegeben. Jede Option berechtigt ihren Inhaber, innerhalb von 5 Jahren nach dem Ausgabedatum eine Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis zu erwerben, der anhand der Preisbestimmungspolitik der CSE ermittelt werden wird. Sämtliche Optionen und diesen zugrunde liegenden Aktien unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten ab dem Ausgabedatum. Die Ausgabe der Optionen unterliegt der endgültigen Genehmigung durch die CSE.