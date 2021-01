Gleichwohl die Anleger heute richtig bluten müssen, stimmt das charttechnische Bild optimistisch. Es fehlen nämlich nur geringfügige Kursgewinne, um neue Kaufsignale zu generieren. So genügt ein Anstieg von rund dreizehn Prozent, um ein neues Monatshoch zu markieren. Diese wichtige Hürde liegt bei 59,20 EUR. Der Krimi dürfte also in den kommenden Tagen weiter gehen.

Anleger, die von den Geschäftsaussichten von PLUG POWER überzeugt sind, könnten die aktuellen Kurse zum Einstieg nutzen. So gibt es beim Einkauf einen saftigen Rabatt. Wer bei der ganzen Sache ohnehin eher Fragezeichen im Kopf hat, für den ist der heutige Tag vermutlich Wasser auf die Mühlen.

Welche Aktien sind die Favoriten für 2021? Lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport pünktlich zum Jahreswechsel die Favoriten unserer Redaktion. Einfach hier klicken.