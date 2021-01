Von der Leyen will Neustart in Beziehungen mit den USA Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 15.01.2021, 21:03 | 33 | 0 | 0 15.01.2021, 21:03 | BERLIN (dpa-AFX) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich für einen Neustart in den transatlantischen Beziehungen ausgesprochen. Sie sagte am Freitagabend in einem Grußwort auf dem digitalen CDU-Parteitag mit Blick auf den Amtsantritt des neuen US-Präsidenten Joe Biden als Nachfolger von Donald Trump am nächsten Mittwoch, dies sei der Moment, auf den viele vier Jahre lang gewartet hätten. Die EU wolle die Chance für einen Neustart nutzen. Als Beispiel nannte von der Leyen die Klimaschutzpolitik. Außerdem gehe es darum, großen digitalen Plattformen wirksame Grenzen zu setzen./had/sk/bk/hoe/DP/he Diesen Artikel teilen

