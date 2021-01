Düsseldorf (ots) - Jeder Vierte kauft mehr Bio- als konventionelle Lebensmittel



PwC-Umfrage: Konsumenten akzeptieren hohen Aufpreis für Bio-Milch / Anteil der

Bio-Käufer hat sich seit 2017 fast verdoppelt / Jeder Zweite kann sich den

Onlinekauf von Bioprodukten vorstellen / Gütesiegel wichtig, aber: 44 Prozent

zweifeln an Angaben zur Umweltbelastung



Biolebensmittel erfreuen sich immer größerer Beliebtheit: Bei jedem vierten

Bundesbürger (24 Prozent) landen nach eigener Einschätzung mittlerweile mehr

Biolebensmittel als konventionelle Produkte im Einkaufskorb - 2017 waren es noch

14 Prozent. Der Anteil an Bio-Verweigerern hat sich in diesem Zeitraum halbiert:

Nur jeder Zehnte (11 Prozent) kauft gar keine Bioprodukte (2017: 21 Prozent). Zu

diesen Ergebnissen kommt eine repräsentative Befragung von PwC Deutschland unter

1.000 Bundesbürgern über 18 Jahren.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

"Immer mehr Menschen achten auf ihre Ernährung und entscheiden sich bewusst fürden Kauf von Bioprodukten. Dafür sprechen längst nicht mehr nur gesundheitlicheGründe und eine artgerechtere Tierhaltung. Die höhere Umweltfreundlichkeit istzu einem der Hauptargumente für den Kauf von Biolebensmitteln geworden",kommentiert Dr. Christian Wulff, Leiter des Bereichs Handel und Konsumgüter beiPwC Deutschland.Obst, Gemüse, Fleisch und Milch gerne in BioqualitätDabei hängt es auch vom Alter und der Lebenssituation ab, wie hoch der Anteilder Bioprodukte im Einkaufswagen ist: In Haushalten, in denen Kinder leben,kommt Essen mit Bio-Siegel zum Beispiel deutlich häufiger auf den Tisch. 42Prozent dieser Bevölkerungsgruppe greifen eher zu biologisch angebautenNahrungsmitteln als zu konventionell erzeugten.Besonders bei Obst und Gemüse bevorzugen knapp zwei Drittel (64 Prozent) allerBundesbürger Bioqualität. Aber auch bei Fleisch- und Wurstwaren sowie beiMolkereiprodukten ist der Anteil der Bio-Käufer in den vergangenen vier Jahrenum ein Drittel gestiegen - und liegt nun bei knapp der Hälfte (48 Prozent).Am Onlinekauf von Bioprodukten scheiden sich die GeisterUm ihren Bedarf an Waren aus biologischem Anbau zu decken, kaufen die Deutschenam häufigsten im Supermarkt (68 Prozent) ein. Jeder Zweite geht hierfür zumDiscounter. Der Kauf von Produkten mit Bio-Siegel im Onlinehandel stößt dagegenauf ein geteiltes Echo: Lediglich 7 Prozent bestellen ihre Biolebensmittelonline. Für weitere 41 Prozent käme dies grundsätzlich in Frage, während für 42Prozent ein Onlinekauf von ökologisch hergestellten Lebensmitteln eher keinThema wäre.Die Vorbehalte gegenüber dem Onlinekauf von Biolebensmitteln sindunterschiedlich: Drei Viertel finden, dass das Angebot an biologisch angebauten