Vergangene Woche fallende Notierungen an den Börsen! Wie geht es weiter?

der Dow Jones Index verlor in der vergangenen Handelswoche rund 0,9 %, und notiert somit bei rund 30.810 Punkten. Auch der DAX musste Federn lassen, und fiel um 2,7 % auf rund 13.710 Punkte.

Der Goldpreis ist verlusttechnisch mit dem Dow Jones Index zu vergleichen, denn er verlor auf USD-Basis rund 1,1 % und notiert knapp unter 1.830,- USD je Feinunze. Auf Euro-Basis allerdings notiert er auf dem Niveau der Vorwoche, bei etwa 1.515,- EUR je Feinunze! Der Silberpreis erreichte das Verlustniveau des DAX und verlor rund 2,6 %. Damit notierte das Industrie- und Edelmetall zum Handelsende bei rund 24,80 USD. Schaut man sich die Orders an, auf denen die Kursverluste bei den Edelmetallen basieren, könnte man zu der Erkenntnis kommen, dass hier mal wieder das gleiche Muster abgearbeitet wird wie schon des Öfteren.

Erst werden Ausverkäufe an den Terminmärkten erzeugt, wie schon im vergangenen März zum Beispiel, um dann die Kurse wieder schnell nach oben zu treiben. Nach dem Abverkauf im März explodierten der Goldpreis bis Juli um mehr als +40 % und der Silberpreis um mehr als unglaubliche +140 %. Wir haben schon des Öfteren erwähnt, dass wir uns auf eine deutlich höhere Volatilität einstellen müssen, womit wir scheinbar recht behalten.

Ausgehend von der Einhaltung des immer wieder gleichen Musters sollten die Gold- und Silberpreise also im Laufe des Jahres wieder explodieren. Inwieweit vorher die „bullische“ Stimmung an den Terminmärkten noch in den Boden gerammt werden muss, bleibt zunächst noch abzuwarten. Aber das Gesamtbild bleibt somit also nach wie vor in Takt, was bedeutet, das mittel- und langfristig wieder mit deutlich steigenden Kursen zu rechnen ist!

Und genau deshalb sollte man gerade jetzt wieder Rohstoffaktien genauer unter die Lupe nehmen!

... Etappenziel erreicht!

Der größte Landbesitzer im Gold-HOTSPOT „Red Lake“ dreht richtig auf! Nächste Woche fliegt der Deckel weg!

US-Präsident Biden will die Wirtschaft der USA durch ein Mega-Hilfsprogramm von 1,9 Billionen USD unterstützten. Was das für den Goldpreis bedeutet wissen Sie! Lange wird man ihn nicht mehr drücken können!

Lesen Sie mehr

Condor Gold / Tarachi Gold

Russland setzt auf Gold

Zum ersten Mal hält Russland mehr Gold als US-Dollar an internationalen Reserven.

Lesen Sie mehr

Filo Mining / Adventus Mining

Chinas neuer Fünf-Jahres-Plan wird Rohstoff-Nachfrage anheizen

Qualitativ hochwertiges Wachstum, ein Ausbau der Binnennachfrage und weitere Öffnungsbemühungen stehen oben auf dem Plan.

Lesen Sie mehr

Osisko Metals / Hannan Metals

Zink und Kupfer profitieren von einem Wirtschaftsaufschwung

Die Zinknachfrage, insbesondere die Nachfrage nach verzinktem Stahl wird wachsen, da sind sich viele Branchenkenner einig. Ähnliches gilt für Kupfer.

Lesen Sie mehr

Kuya Silver / Vizsla Resources

Silber sorgt für antibakterielle Handys

Bakterien und Viren befinden sich besonders auf den Mobiltelefonen. Eine britische Firma hat diesbezüglich eine Erfindung gemacht.

Lesen Sie mehr

Skeena Resources / Victoria Gold

2021 – Das Jahr der Prüfungen

Die Welt steht vor großen Herausforderungen. Neben möglichen weiteren Turbulenzen aufgrund der Corona-Pandemie drohen politische und wirtschaftliche Unwägbarkeiten.

Lesen Sie mehr

Hervorragende Minenleistungen!

Gold, Silber und seine erfolgreichen Produzenten

Silber wird besonders aus der Solarbranche nachgefragt. Aber auch für die Auto- und Elektroindustrie ist mit steigenden Verbräuchen zu rechnen.

Lesen Sie mehr

... Gerüchte-Küche brodelt!

Nächster Deal bereits fix?! Diese Uran-Rakete muss jetzt ins Depot! Die kommenden Wochen werden explosiv!

Mit der zunehmenden Dynamik des Marktes für alternative Energien und niedrige Treibhausgasemissionen sehen wir den Uransektor hervorragend positioniert, um die im vergangenen Jahr begonnene Kursrallye fortzusetzen!!

Lesen Sie mehr

Endeavour Silver / Karora Resources

Das neue Jahr sieht vielversprechend aus für Silber und Gold

Silber dürfte von den Investitionen in grüne Energien profitieren. Und Gold sollte weiter als sicherer Hafen glänzen.

Lesen Sie mehr

IsoEnergy / Uranium Energy

Urannachfrage steigt

Die Urannachfrage steigt schneller als das Uranangebot. Ehrgeizige Emissionsminderungsziele vieler Länder brauchen die Atomenergie.

Lesen Sie mehr

*** ACHTUNG MASSIVER KAUFDRUCK

Er ist wieder da...der LITHIUM-BOOM! Eine Aktie nach der anderen explodiert! Jetzt hebt diese Firma grade ab!

LITHIUM-AKTIEN mit KURSEXPLOSION! Die letzten Wochen haben wir schon unglaubliche Gewinne bei den meisten Lithumwerten gesehen! Lange mussten wir auf dieses Comeback warten – dafür ist es jetzt umso heftiger! Kaufen!

Lesen Sie mehr

15-30 Mio. Unzen Gold?!

Rekord-Bohrsaison (45.600 Meter) abgeschlossen: Mit Vollgas zur Ressource, einmalige Kaufchance im Goldsektor!

Erfolgreiches 2020er Rekord-Bohrprogramm auf ‚Treaty Creek‘ abgeschlossen – das Unternehmen arbeitet mit Hochdruck an der Ressourcenschätzung und plant die 2021er Bohrsaison! Dies ist ein reinrassiger Übernahmekandidat!

Lesen Sie mehr

+++ RITTERSCHLAG +++

NEWS-BOMBE! Rohstoffgigant GLENCORE schließt Deal mit Canada Nickel ab! Startschuss für Neubewertung gefallen!

DAS NICKEL-DEFIZIT KOMMT! Wer jetzt die richtigen Aktien im Depot hat, wird in den kommenden Monaten massiv profitieren! Denn der Batterie-Boom braucht nicht nur Lithium und Kupfer sondern auch in großen Mengen Nickel!

Lesen Sie mehr

Bluestone Resources / Sibanye-Stillwater

Joe Biden – Klimapolitik – Edelmetalle

Indem die Demokraten die Stichwahlen zum Senat in Georgia gewonnen haben, dürften Joe Bidens Klimamaßnahmen abgesichert sein.

Lesen Sie mehr

Maple Gold Mines / Kore Mining

Unsicherheiten halten Goldpreis oben

Die Turbulenzen des vergangenen Jahres werden noch geraume Zeit nachwirken und den Goldpreis stützen.

Lesen Sie mehr

Victoria Gold

Kanadas jüngste Goldmine übertrifft eigene Produktionsprognose!

Unberechtigter Kursrückgang bietet bei diesem Top-Performer nochmals eine günstige Einstiegschance!

Lesen Sie mehr

Weitere interessante Informationen finden Sie in dem Edelmetall Report der Swiss Resource Capital AG

Dieser Report enthält alles Wissenswerte rund um das Thema Edelmetalle und auch viele interessante Edelmetallunternehmen. Schauen Sie sich den Report an, es lohnt sich!

