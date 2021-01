Wenn sich die VW Vzg.-Aktie in nächster Zeit den optimistischen Kurszielen der Experten annähern kann, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Obwohl der VW-Konzern einen Rückgang der Auslieferungen der Kernmarke VW im Vorjahr von 15,1 Prozent und auch Absatzrückgänge bei den Tochterfirmen Audi und Skoda verlautbaren musste, wirkten sich die negativen Schlagzeilen nur kurzfristig negativ auf den Kursverlauf der VW Vzg.-Aktie (ISIN: DE0007664039) aus.

Wegen der Erwartung eines starken Gewinn- und Liquiditätswachstums für das vierte Quartal und dem immer stärker werdenden Fokus auf teilweise oder vollständig elektrifizierte stuft die Mehrheit der Experten die VW Vzg.-Aktie in ihren jüngsten Analysen als kaufens- oder zumindest haltenswert ein. Wenn sich die Aktie in den nächsten Wochen auf den Weg zum von der Deutsche Bank bei 185 Euro errechneten Kursziel begibt, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge in Aussicht stellen.