Topcon kündigt virtuelles Symposium und Ausstellung eyeRISE 2021 an

eyeRISE, or Eye Research Innovation Symposia & Expo, is a new, multi-disciplinary virtual congress showcasing the latest innovations in eye care. It will feature three solutions-focused tracks, delivering clinical and practical education through symposia, roundtable discussions and interactive workshops. (Graphic: Business Wire)

eyeRISE bzw, Eye Research Innovation Symposia & Expo, ist ein neuer, multidisziplinärer virtueller Kongress, der die neuesten Innovationen in der Augenheilkunde vorstellt. Es wird drei lösungsorientierte Tracks geben, die klinische und praktische Weiterbildung durch Symposien, Diskussionsrunden und interaktive Workshops bieten.

An der zweitägigen Veranstaltung beteiligen sich über drei Dutzend weltweit renommierte Sprecher aus 17 Ländern mit verschiedenen Fachgebieten. Zu den bildungsorientierten Tracks zählen Aufbau klinischen Vertrauens, einschließlich Themenschwerpunkt Netzhaut, Glaukom und Bildgebung, Erschließung neuer Märkte, das sich mit den Hindernissen beim Einstieg in die Behandlung von Myopie und trockenen Augen befasst, und Zu viele Patienten, zu wenig Zeit, was Themen wie okulare Telemedizin und Ferndiagnose beleuchtet.

„Wir freuen uns sehr, eyeRISE ankündigen zu dürfen – eine einzigartige, bahnbrechende Veranstaltung, die einige der bekanntesten Namen der Augenheilkundebranche zusammenbringt, um die neuesten Forschungen und Trends in der Patientenversorgung und im Praxismanagement zu diskutieren. Während Live-Meetings nicht stattfinden können, bietet eyeRISE eine fesselnde, interaktive virtuelle Plattform mit Bildungsmöglichkeiten für eine Vielzahl von Disziplinen. Sie bietet lösungsorientierte Tracks für klinische und betriebswirtschaftliche Anwendungen aus der Praxis. eyeRISE ist die Krönung von Topcons unermüdlichem Engagement für kontinuierliche Innovation in der Augenheilkunde“, so Carolyn Evangelista, Globale Direktorin für medizinische Angelegenheiten bei Topcon Healthcare.