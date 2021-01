Aegon AM Experte Snedden: Warum Value-Aktien auf Widerstände treffen werden

Abgesehen von einigen kurzen, scharfen Marktrotationen waren die letzten Jahre durch eine anhaltende Dominanz von Growth-Aktien gegenüber Value-Werten gekennzeichnet, wobei die Bewertungsdivergenz zwischen beiden Ende 2020 neue Rekorde erreichte. Einige Stimmen vermuten, dass der Erfolg eines globalen Impfprogramms eine Umkehr dieses Trends einleiten könnte. Diese Meinung vertreten wir nicht. Zwar ist unserer Ansicht nach das Argument stichhaltig, dass sich Value- und zyklische Aktien in einer solchen Situation erholen werden, wie sie es in den letzten Wochen des Jahres 2020 getan haben, doch rechnen wir nicht damit, dass sie die Lücke vollständig schließen werden. Es ist zu erwarten, dass sie auf ein Widerstandsniveau stoßen werden, das in etwa dort liegt, wo sie sich vor dem durch Covid-19 ausgelösten Ausverkauf im ersten Quartal 2020 befunden haben.

Die Inflation bleibt in den Industrieländern unter Kontrolle und die Zentralbanken sind immer noch im vollen Fördermodus. Somit dürften die Zinssätze noch einige Zeit auf einem niedrigen Niveau bleiben. Solange sich dieses Umfeld nicht ändert, ist es nicht an der Zeit, die Höchststände für Wachstumsaktien auszurufen. Darüber hinaus kann man argumentieren, dass die am schnellsten wachsenden Unternehmen von morgen ganz andere sein werden als die Unternehmen der Vergangenheit. Dank kapitalschonender Geschäftsmodelle können aufstrebende Disruptoren viel schneller Innovationen einführen und skalieren als früher, was große Marktanteilsgewinne innerhalb relativ kurzer Zeiträume ermöglicht.

Nach Regionen betrachtet, beginnend im Osten, scheinen die entwickelteren ostasiatischen Märkte gut positioniert zu sein, um zu Beginn des Jahres mehr Sicherheit zu bieten, da sie im Vergleich zu anderen Regionen weniger Covid-19-Infektionen und normalere Volkswirtschaften aufweisen.