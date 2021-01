Ericsson und Arkessa vernetzen E-Scooter von Voi in Deutschland und der Schweiz (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Mit dem Ericsson IoT Accelerator vernetzt Arkessa die E-Scooter-Flotten von

Voi weltweit und ermöglicht so Mikromobilität in städtischen Gebieten, so auch

in Deutschland und der Schweiz.

- Ericsson erwartet, dass die mobilen IoT-Verbindungen bis 2026 fast auf das

3,5-fache von 1,7 Milliarden auf 5,9 Milliarden ansteigen werden.



Ericsson und Arkessa stellen Voi eine neue mobilfunkbasierte

Konnektivitätslösung zur Verfügung, die einen sicheren, schnellen und

effizienten Einsatz von Voi E-Scooter-Flotten auf der ganzen Welt ermöglicht.

Davon profitieren auch Voi-Kunden in elf deutschen Städten

(https://www.voiscooters.com/de/fur-stadte/) wie Hamburg, Berlin und München, in

denen Voi seine E-Scooter vermietet. Auch Städte in der Schweiz, wie Basel,

Zürich und Frauenfeld, deckt die weltweite Zusammenarbeit der drei Unternehmen

ab.







eSIM-Lösungen an Voi. Mit diesen digitalen SIM-Karten kann Voi seine vernetzten

Scooter unkompliziert bereitstellen, aktivieren und weltweit verwalten,

unabhängig von deren Standort. In Sachen Konnektivitätsmanagement setzt Arkessa

auf den IoT Accelerator von Ericsson.



Die globale Konnektivität der eSIM-Karten von Arkessa bietet Voi die

Flexibilität, seine wachsende Flotte von E-Scootern in einer Vielzahl von

Ländern einzusetzen. Gleichzeitig kann das Unternehmen Kosten minimieren und

seine Abdeckung verbessern. Während der Lebensdauer eines E-Scooters kann eine

einzige eSIM-Karte mit den Netzen verschiedener Mobilfunknetzbetreiber verbunden

werden. Ein physischer Austausch ist dank eSIM nicht erforderlich, was zu

erheblichen Kosteneinsparungen beim Flottenmanagement führt.



Unternehmen nutzen zunehmend die Vorteile mobilfunkbasierter IoT-Lösungen, um

neue Geschäftsfelder und Umsätze zu erschließen oder ihre Rentabilität zu

steigern. Ericsson schätzt, dass die Zahl der mobilfunkbasierten

IoT-Verbindungen fast um das 3,5-fache von 1,7 Milliarden im Jahr 2020 auf 5,9

Milliarden im Jahr 2026 ansteigen wird.



Andrew Orrock, CEO von Arkessa, sagt: "Voi ist ein echter Pionier für vernetzte

Mikromobilitätslösungen. Das Unternehmen engagiert sich dafür, dass Städte ihre

Klimaziele für 2030 erreichen können. Arkessa ist stolz, als Partner für die

Mobilfunkverbindungen ausgewählt worden zu sein, um die globale Expansion des

Unternehmens zu unterstützen. Mehr als 50 Prozent der Weltbevölkerung leben in

Städten. Voi hat die Vision, Städte lebenswerter zu machen und die urbane

Städten. Voi hat die Vision, Städte lebenswerter zu machen und die urbane
Landschaft zum Besseren zu verändern. Wir freuen uns sehr, ein Teil davon zu



