Temenos erreicht den Meilenstein von 60 Challenger-Bankkunden und bestätigt damit seinen Status als bevorzugter Technologieanbieter

Temenos (SIX: TEMN), das Unternehmen für Bankensoftware, hat nach eigenen Angaben die Marke von 60 Challenger-Bankkunden überschritten, was seinen Status als Technologieanbieter der Wahl für dieses wachsende Segment unterstreicht. Mit der umfangreichen Funktionalität des integrierten Front-to-Back-SaaS-Angebots von Temenos können Challenger-Banken schnell starten, schnell skalieren, ihren Kunden differenzierte Dienstleistungen anbieten und profitabel wachsen.

Eine Reihe digitaler Banken, beispielsweise Alba, Alpian, Banco del Sol, Flowe, FlowBank, Lunar, Next Commercial Bank, Pepper, Varo Bank und WeLab Bank, hat sich für die cloud-native, cloud-agnostische Technologie von Temenos entschieden und schließt sich damit den mehr als 3000 Temenos-Kunden rund um den Globus an, darunter 41 der Top 50 Banken, die Temenos einsetzen. Die Nachricht, dass Temenos den Meilenstein von 60 Banken überschritten hat, kommt zu einem Zeitpunkt, an dem das Unternehmen neue Funktionen einführt, die speziell auf dieses schnell wachsende Segment zugeschnitten sind.

Temenos Infinity hilft Challenger-Banken dabei, reibungslose Onboarding-Erlebnisse für KMU zu schaffen und bietet gleichzeitig zuverlässigen Schutz vor Betrug mit Software zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, Minimierung von Risiken und Maximierung der Compliance. Diese Erweiterungen sind eine direkte Reaktion auf den während der Pandemie gestiegenen Bedarf der Banken, mehr Produkte und Dienstleistungen für KMU digital über mehrere Kanäle anzubieten. Risiko und Compliance sind wichtige Schwerpunkte für Banken, da der Prüfprozess und die Kreditentscheidung digital stattfinden. Temenos bietet außerdem „Explainable AI-Modelle“ an, mit denen Banken das digitale Onboarding beschleunigen, Eignungsprüfungen durchführen und Kredite für KMU bearbeiten können, um ihnen einen schnelleren Zugang zu Finanzmitteln zu ermöglichen. Temenos Infinity verkürzt die Zeit für das Onboarding von KMU um bis zu 75 % und stärkt damit die Beziehung zur Bank.

Das Mehrwährungskonto ist eine neue Funktion innerhalb von Temenos Transact, dem marktführenden Kernbankenprodukt. Das Temenos Mehrwährungskonto ist so konzipiert, dass es wie ein Girokonto genutzt werden kann und tägliche Transaktionen in zahlreichen Fremdwährungen ermöglicht. Dieses höchst wettbewerbsfähige Produkt richtet sich an Kunden, die in einer Fremdwährung sparen, Zahlungen in mehreren Währungen empfangen, ihre Karte in verschiedenen Ländern einsetzen und Immobilien im Ausland verwalten wollen. Diese Funktionalität ermöglicht es Challenger-Banken, differenzierte Dienstleistungen anzubieten und wurde bereits von digitalen Banken wie Alpian und Flowbank übernommen.