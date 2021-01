Endor wird Titelsponsor der Fanatec GT World Challenge powered by AWS und der Fanatec GT2 European Series

DGAP-News: Endor AG / Schlagwort(e): Kooperation Endor wird Titelsponsor der Fanatec GT World Challenge powered by AWS und der Fanatec GT2 European Series 22.01.2021 / 14:57

- SRO Motorsports Group und Endor AG erweitern bestehende Partnerschaft

- Erste Rennserie, welche virtuell und real ausgetragen wird

- Endor unterstützt die Fanatec GT World Challenge powered by AWS jetzt weltweit und ist vom Start weg Partner der neuen Fanatec GT2 European Series

- Sponsoring soll Bekanntheitsgrad der Marke nachhaltig steigern mit entsprechend positiver Umsatzauswirkung



Die SRO Motorsports Group und die Endor AG haben sich auf eine deutliche Erweiterung ihrer bestehenden Partnerschaft geeinigt. Dabei wird die Marke Fanatec mehrjähriger Titelsponsor der renommierten Fanatec GT World Challenge powered by AWS (vormals Blancpain GT World Challenge) und der neuen Fanatec GT2 European Series.

In dieser Rennserie werden realer und virtueller Sport in einer Disziplin vereint und die Fahrer müssen sich sowohl auf der Rennstrecke als auch im Simulator behaupten. Auch das kürzlich von Fanatec vorgestellte Podium Lenkrad BMW GT3, welches im neuen BMW M4 GT3 Rennwagen zur Verwendung kommt, wird in dieser Rennserie eingesetzt werden.

Thomas Jackermeier, Vorstandsvorsitzender der Endor AG: "Als Titelsponsor der GT World Challenge haben wir die Chance, die Produkte von Fanatec werbewirksam zu platzieren. Insgesamt führt dies zu einem nachhaltig steigenden Bekanntheitsgrad unserer Marke, was sich mit Sicherheit auch auf unsere Umsätze positiv auswirken wird."

Stéphane Ratel, Gründer und CEO der SRO Motorsports Group: "Wir freuen uns, dass Fanatec seine Partnerschaft mit SRO in dieser Saison erheblich ausbauen wird. Ich bin begeistert von den Initiativen, die unsere Zusammenarbeit hervorbringen kann, insbesondere durch die Integration von realem Rennsport und Simulation. Es ist klar, dass GT-Rennen innerhalb der E-Sports-Community immens populär sind, was für ihr globales Potenzial spricht. Als führendes Unternehmen in seinem Fachgebiet kann Fanatec eine entscheidende Rolle bei diesem Projekt spielen."