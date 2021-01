Anlegerverlag BioNTech: der Abstieg nimmt kein Ende! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 22.01.2021, 15:48 | 59 | 0 | 0 22.01.2021, 15:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Wird man beim Mainzer Biotech-Unternehmen BioNTech in naher Zukunft mal wieder positive Zahlen sehen können? Derzeit verliert die Aktie Tag um Tag immer mehr an Boden auf dem Aktienmarkt. Der Kurs geht in den Keller und dürfte momentan keinen einzigen Anleger überzeugen. Wie soll man im Hause BioNTech mit dieser dramatischen Lage umgehen? Anleger-Tipp: BioNTech ist in diesen Tagen eine richtig große Nummer auf dem Aktienmarkt! Welche Impfstoff-Aktie 2021 die größten Gewinnchancen eröffnet, lesen Sie unserer brandaktuellen Sonderstudie. Einfach hier klicken. BioNTech macht gerade eine dramatisch schlechte Lage durch. Die Aktie stagniert nicht nur und krebst sich mit einer Seitwärtsbewegung voran, sondern verliert auch Stück um Stück an Boden. Wird sich BioNTech wieder fangen können oder kann man sich jetzt auf einen langsamen Abwärtstrend einstellen, der einem in kleinen Schritten das Geld aus der Tasche zieht? Das Mainzer Unternehmen, das sich mit der Bekämpfung des Coronavirus mittels eines Impfstoffs beschäftigt, wollte eigentlich als Pionier des Impfstoffmarktes vorangehen und sämtliche Anleger auf seine Seite ziehen, was aber nun nicht mehr gelingt. Die Aktie bricht um 0,35 Prozent ein, verliert somit 0,30 Euro gegenüber dem Vortag und steht nun bei 86,32 Euro! Fazit: Ist BioNTech wirklich der größte Gewinner der Krise oder gibt es andere interessante Werte mit mehr Potenzial? In unserer brandaktuellen Sonderstudie haben wir die Impfstoff-Aktien für Sie unter die Lupe genommen. Hier finden Sie die Ergebnisse.



Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer