Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Siemens Aktie haussiert, Lion Aktienkurs steigt weiter und Deutsche Bank mit Verkaufssignalen Verlierer des Tages An der Frankfurter Börse verzeichneten die Aktienindizes am Freitag eine leichtere Tendenz. Die Kurse der wichtigsten Aktienindizes an der Frankfurter Börse und ihre heutige Entwicklung: DAX 13.873,97 (-0,24 %), TecDAX 3.370,58 (-0,28 %), MDAX …