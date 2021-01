Anlegerverlag BioNTech: Traumstart in die neue Woche? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 24.01.2021, 15:48 | 89 | 0 | 0 24.01.2021, 15:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Das könnte DIE perfekte Woche für BioNTech aus Mainz werden. Die Aktie des deutschen Unternehmens hatte sich mit einem dicken Plus in das Wochenende verabschiedet und scheint weiter großes Potenzial auf große Gewinne und saftige Renditen bieten zu können. Wird BioNTech seinen Aufwärtstrend fortsetzen können und bei den Anlegern weiterhin für Begeisterung sorgen? Anleger-Tipp: BioNTech ist in diesen Tagen eine richtig große Nummer auf dem Aktienmarkt! Welche Impfstoff-Aktie 2021 die größten Gewinnchancen eröffnet, lesen Sie unserer brandaktuellen Sonderstudie. Einfach hier klicken. Die Anlegerstimmung könnte nicht besser sein als in dieser Woche. BioNTech kann weiterhin aus der Coronakrise Kapital schlagen und seine Vormachtstellung auf dem Aktienmarkt untermalen. Das Unternehmen ist mit seinem Wertpapier zu einem echten Big Player gereift und weiß die Anleger zu begeistern. Wird man hier auch in Zukunft noch die großen Gewinne zu feiern haben? Die Chancen für das Mainzer Unternehmen sind auf jeden Fall riesig. Und die Marke von 100 Euro ist auch nicht mehr allzu weit entfernt. Das sind auf jeden Fall hervorragende Aussichten für das Biotech-Unternehmen, das auch wegen der Coronakrise am Freitag um satte 2,60 Prozent zulegen konnte. Das entspricht einem Wertzuwachs von 2,25 Euro, wodurch die Aktie auf 88,87 Euro angestiegen ist. Fazit: Ist BioNTech wirklich der größte Gewinner der Krise oder gibt es andere interessante Werte mit mehr Potenzial? In unserer brandaktuellen Sonderstudie haben wir die Impfstoff-Aktien für Sie unter die Lupe genommen. Hier finden Sie die Ergebnisse.



