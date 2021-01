Kann die Apple-Aktie ihren Höhenflug in den nächsten Wochen fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte für hohe Erträge sorgen.

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse könnten bei der Apple-Aktie (ISIN: US0378331005) weitere Kursgewinne möglich sein. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Apple-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Diese Bewegung führte die Aktie am 02. September 2020 auf ein Allzeithoch bei 137,98 USD. Anschließend setzte die Aktie auf ein 103,10 USD zurück und lief danach in einem kleinen Dreieck seitwärts. Am 01. Dezember gelang der Ausbruch aus diesem Dreieck nach oben. Am 29. Dezember scheiterte ein erster Ausbruchsversuch über das Hoch vom 02. Dezember. Am Donnerstag und Freitag attackierte der Wert erneut dieses Hoch. Am Freitag gelang ein Tagesschlusskurs knapp darüber.