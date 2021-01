HSINCHU/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der taiwanesische Chip-Zulieferer Globalwafers bangt offenbar um den Erfolg der angestrebten Übernahme des deutschen Waferherstellers Siltronic . Erst hatte der Konzern in den vergangenen Tagen den gebotenen Preis gleich zweimal aufgestockt auf nun 145 Euro je Aktie. Damit ist das Angebot nun knapp 4,4 Milliarden Euro schwer. Am Montag senkte er laut einer Mitteilung nun die Mindestannahmeschwelle von 65 auf 50 Prozent und verlängerte die Annahmefrist um zwei Wochen bis zum 10. Februar. Gleichzeitig versucht die Chefin von Globalwafers, Doris Hsu, Druck zu machen. Eine weitere Aufbesserung des Gebots schließt sie aus. Der Siltronic-Kurs geriet unter Druck.

Sie betonte zudem, dass auch ohne einen Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrag (BGAV) ausreichend Synergien zwischen beiden Unternehmen möglich seien. Es werde innerhalb der kommenden drei Jahre keine Maßnahmen ergriffen, um einen BGAV abzuschließen, hieß es vom Unternehmen. Die Managerin verspricht sich einen Ausbau der technischen Kompetenzen, eine flexiblere Produktion sowie eine breitere geografische Abdeckung und einen besseren Kundenzugang. Beide Unternehmen produzieren sogenannte Wafer. Das sind dünne Siliziumscheiben, aus denen Computerchips hergestellt werden.

In diesem Zusammenhang hatte Globalwafers bereits im Dezember angekündigt, das Werk im bayerischen Burghausen als führenden Forschungs- und Entwicklungsstandort von Siltronic erhalten sowie in Deutschland bis mindestens Ende 2024 auf betriebsbedingte Kündigungen oder Standortschließungen verzichten zu wollen. Allerdings kritisiert Siltronic-Chef Christoph von Plotho schon lange die hohen Strompreise in Deutschland, wo Werke in Freiberg und Burghausen stehen.

Ende 2020 hatten die Taiwaner zunächst 125 Euro je Aktie geboten. Das war zwar ein deutlicher Aufschlag im Vergleich zu dem Kurs, zudem die Papiere vor der Bekanntgabe von Gesprächen zwischen beiden Unternehmen notiert hatten. Allerdings hatte sich das Halbleitermarktumfeld gegen Ende letzten Jahres auch stark aufgehellt, Chiphersteller kommen angesichts des Digitalisierungs- und Elektroautobooms mit der Produktion kaum hinterher. Anleger hatten vor diesem Hintergrund recht schnell auf mehr als die zunächst gebotenen 125 Euro gesetzt.