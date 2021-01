NEXE reicht in den USA vorläufige Patentanträge ein

Vancouver, BC – 26. Januar 2021 – NEXE Innovations Inc. („Nexe Innovations“ oder das “Unternehmen”) (TSXV:NEXE – WKN:A2QLF8 – FWB:NX5), eines der führenden Unternehmen im Bereich pflanzenbasierter kompostierbarer Technologie und fortschrittlicher Materialinnovation, freut sich, die Erweiterung seines Portfolios an geistigem Eigentum ("IP") bekannt zu geben. Das Unternehmen hat zehn (10) vorläufige Patentanmeldungen beim United States Patent and Trademark Office ("USPTO") eingereicht.

Die Anmeldungen betreffen Systeme, Methoden und Materialien zur Verbesserung der Qualität, Konsistenz und Kompostierbarkeit von Verpackungen auf Pflanzenbasis. Darüber hinaus beziehen sich die Anmeldungen auf wesentliche Verbesserungen des Designs und der Funktion von Einzelportionskaffee-Pads, die in gängigen Einzelportionskaffeemaschinen verwendet werden.

"Die Einreichung dieser vorläufigen Patentanmeldungen bestätigt unsere Absicht, innovative Lösungen zu entwickeln, die die Herausforderungen in der Branche für kompostierbare Verpackungen angehen", sagte Darren Footz, CEO von NEXE. "Diese Ergänzung unseres IP-Portfolios repräsentiert umfangreiche Forschungs- und Entwicklungsarbeit in Bezug auf die Materialien, das Design und die Herstellung des NEXE-Pods. Indem wir diese Erfindungen in verschiedene Aspekte unseres Geschäfts einfließen lassen, machen wir weiterhin Fortschritte bei unserer Verpflichtung, die Umweltauswirkungen von Kunststoffverpackungen zu reduzieren."

Dr. Zachary Hudson, Chief Scientific Officer von NEXE, fügte hinzu: "Wir sind stolz auf die Leistungen unseres Produktentwicklungsteams und dessen Fähigkeit, immer wieder kreative Problemlösungen zu demonstrieren und neue Verbesserungen für unsere Technologie zu finden. Diese Erfindungen wurden durch unsere Fähigkeit ermöglicht, neue Produktdesigns schnell zu prototypisieren und sie sofort in realen Szenarien zu testen." Die 10 vorläufigen Patentanmeldungen wurden zwischen Mai 2020 und Januar 2021 eingereicht.