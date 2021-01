Evotecs Aktie bringt Hedgefonds in Schieflage, SAP-Aktien profitiert von Experten-Stimmen

An der Frankfurter Börse hat sich heute eine freundliche Tendenz der Aktienkurse gezeigt. Nach einem Anstieg zu Handelsbeginn bewegte sich der Gesamtmarkt im weiteren Tagesverlauf seitwärts. Die Schlusskurse der wichtigsten Aktienindizes an der Frankfurter Börse und ihre heutige Entwicklung: DAX 13.870,99 (+1,66 %), TecDAX 3.392,36 (+0,82 %), MDAX 31.562,35 (+0,54 %) und SDAX 15.374,61 (+0,18 %). An der US-Börse ist die Tendenz ...