"Angesichts der weltweiten Corona-Pandemie war 2020 für kein Unternehmen und keine Branche ein einfaches Jahr" sagt Co-CEO Mark Billige. "Natürlich blieben die ursprünglichen Planungen für das Vorjahr dadurch auch bei uns auf der Strecke. Aber für 2021 sind wir trotz der andauernden Corona-Krise positiv und erwarten, dass wir zügig zurück zu unserem üblichen Wachstum im zweistelligen Bereich finden - nicht zuletzt dank unseres starken Teams aus engagierten und motivierten Mitarbeitern."



Gerade im Bereich Digitalisierung und Automatisierung sieht Billige weiterhin großes Wachstumspotenzial: "Die Auswirkungen von Covid-19 haben den digitalen Wandel weiter verstärkt - sowohl im privaten wie auch im wirtschaftlichen Umfeld. Unternehmen müssen ihre Geschäftsmodelle umstellen, ihre Kundenansprache neu überdenken und den Bereich Sales anpassen. Unsere Expertise in diesem Bereich ist mehr gefragt denn je." Zu diesem Zweck wird Simon-Kucher auch ein Software Venture innerhalb des Unternehmens gründen, das sich auf skalierbare Softwarelösungen fokussiert. Das Unternehmen wird eine 100-prozentige Tochtergesellschaft von Simon-Kucher sein, aber als Softwareunternehmen und Investment-Instrument und nicht als Beratungsunternehmen agieren. Andreas von der Gathen, Co-CEO von Simon-Kucher & Partners, erklärt: "So können wir unseren Kunden in unterschiedlichsten Branchen proaktiv passgenaue Tools und Softwarelösungen anbieten, die ihnen dabei helfen, ihr Topline-Wachstum weiter zu steigern."



Neue Partner gewählt und weitere Expansion geplant



Zum 01. Januar 2021 wählte Simon-Kucher 18 neue Partner weltweit (acht in Europa, sechs in Nord-/Südamerika, vier in Asien), sodass die Anzahl aller Partner auf über 140 steigt. Acht der neu ernannten Partner sind Experten in der globalen Healthcare & Life Sciences Division bei Simon-Kucher. "Life Sciences bleibt eine unserer stärksten Einheiten", sagt von der Gathen. "Indem wir hier auf erfahrene und starke Partner setzen, können wir unser Beratungsangebot für Unternehmen aus dem Healthcare-Sektor weltweit noch umfassender und tiefergehender ausbauen." Die Wahl der vier neuen Partner in Asien bekräftigt zudem die Expansionspläne von Simon-Kucher auch in diesem wachstumsstarken Markt.



Auch standorttechnisch wird die Unternehmensberatung weiter aufstocken; für das erste Quartal 2021 ist die Eröffnung einer Niederlassung in Berlin geplant. Der Hauptstadtstandort wird weltweit das 41. Büro sowie deutschlandweit das sechste Büro von Simon-Kucher werden.



