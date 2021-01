München (ots) - Der Kraftstoffmarkt in Deutschland ist derzeit in weitgehend

ruhigem Fahrwasser. Wie die aktuelle ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise zeigt,

ist der Preis für Super E10 um 0,1 Cent gestiegen und liegt derzeit im

bundesweiten Mittel bei 1,355 Euro je Liter. Der Preis für Diesel-Kraftstoff hat

indes leicht nachgegeben: Ein Liter kostet laut ADAC im Schnitt 1,233 Euro, das

sind 0,4 Cent weniger als vor Wochenfrist.



Ein ähnliches Bild ergibt sich auch beim Rohölpreis, der die Kraftstoffpreise im

Wesentlichen beeinflusst. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet derzeit knapp

56 Dollar und damit in etwa gleich viel wie vor einer Woche.







Ungeachtet der geringen Preisbewegungen an den Zapfsäulen empfiehlt der ADAC denFahrern von Benzin-Pkw nach Möglichkeit auf Super E10 umzusteigen. Super E10zahlt sich auf zweifache Weise aus: Wenn alle Pkw, die E10 technisch vertragen,auch damit betankt würden, könnten in Deutschland bis zu 3 Millionen Tonnen CO2jährlich eingespart werden. Auch finanziell lohnt sich E10 für die Autofahrer.So kostet ein Liter Benzin mit dem bis zu zehnprozentigen Bio-Ethanol-Anteil imSchnitt fünf Cent weniger als Superbenzin, das bis zu fünf Prozent Bio-Ethanolenthält. Der deutliche Preisanstieg beim Tanken zum Jahreswechsel aufgrund derneuen CO2-Abgabe kann damit zu einem Gutteil aufgefangen werden.Generell rät der ADAC den Autofahrern, vor dem Tanken die Kraftstoffpreise zuvergleichen. Wer die bisweilen erheblichen Preisunterschiede zwischenverschiedenen Tankstellen und Tageszeiten nutzt, kann viel Geld sparen und sorgtindirekt für ein niedrigeres Preisniveau. Laut Club ist Tanken in der Regelzwischen 18 und 22 Uhr am günstigsten.Unkomplizierte und schnelle Hilfe bietet die Smartphone-App "ADAC Spritpreise".Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es auchunter http://www.adac.de/tanken .Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95mailto:aktuell@adac.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/7849/4823122OTS: ADAC