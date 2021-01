Token beschafft in Serie-B-Finanzierungsrunde 15 Millionen Dollar zur Förderung des offenen Zahlungsverkehrs in ganz Europa Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 27.01.2021, 18:57 | 77 | 0 | 0 27.01.2021, 18:57 | Die führende Open-Banking-Zahlungsplattform Token meldet heute eine Serie-B-Finanzierungsrunde mit einem Volumen von 15 Mio. US-Dollar, die durch Investitionen von SBI Investment Co. Ltd., vom Sony Innovation Fund by IGV und von den bestehenden Investoren Octopus Ventures, EQT Ventures und Opera Tech Ventures, dem Risikokapitalfonds der BNP Paribas Group, abgeschlossen werden konnte. Mit diesem Kapital kann Token den Übergang von traditionellen Zahlungsmethoden zu Konto-zu-Konto-Zahlungen weiter vorantreiben, indem das Unternehmen den schnellsten und einfachsten Weg zur Akzeptanz bei großen Händlern, Zahlungsdienstleistern und Banking-as-a-Service-Plattformen ebnet. Nach seiner Gründung im Jahr 2016 etablierte Token sich rasch als Marktführer im Open-Banking-Zahlungsverkehr in Großbritannien. Token war eines der ersten britischen Unternehmen, die von der Finanzmarkt-Aufsichtsbehörde FCA (Financial Conduct Authority) als Zahlungsauslösungs- und Kontoinformations-Dienstleister zugelassen wurden. Im Jahr 2018 schrieb das Unternehmen Geschichte, indem es als erster Zahlungsauslösungs-Dienstleister eine End-to-End-Zahlung über eine PSD2-konforme Bank-API abwickelte. Heute erweitert Token kontinuierlich sein Angebot an offenen Zahlungs- und Datendiensten, die bereits eine Reihe von Unternehmens- und Verbraucheranwendungen unterstützen, die Kosten für europaweite digitale Zahlungen senken und eine konkurrenzlose Breite an API-Konnektivität bieten. Zu den ersten Anwendungsfällen für offene Zahlungen gehören das Auffüllen eines Kontos, das Begleichen einer Kreditkartenabrechnung, das Bezahlen einer Versorgerrechnung und andere einmalige Zahlungen. Kostenlose Anwendungsfälle für offene Daten, beispielsweise die Integration von Buchhaltungspaketen, Kreditrisikoanalysen, das Cashflow-Management und eine Vielzahl weiterer Anwendungsfälle mit Mehrwertfunktionalität, zeichnen sich bereits ab. “Der Appetit des Marktes auf offene Zahlungen hat sich im letzten Jahr dramatisch beschleunigt, da mehr Händler und Zahlungsanbieter die damit verbundenen Kosten- und Effizienzvorteile erkannt haben”, kommentier Token-CEO Todd Clyde. “Das Zahlungsvolumen von Token hat sich seit März in jedem Monat mehr als verdoppelt, und unsere Plattform verarbeitet nun Live-Transaktionen über PSD2-APIs von über 600 Banken in 14 Ländern in ganz Europa. Diese Serie-B-Investition bestätigt erneut die führende Rolle von Token im Bereich des offenen Zahlungsverkehrs und wird gewährleisten, dass die Entwicklung unserer Plattform zügig voranschreitet.” Seite 2 ► Seite 1 von 3



