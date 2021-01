- Richard Attias & Associates (RA&A), der Produzent der FII, nutzt erstmals in der Eventbranche die XR-Technologie in einem Live-Multi-Hub-Format.

- Die 4. Ausgabe der FII findet an 5 Standorten weltweit statt, doch dank der XR-Technologie vermittelt das Multiplex-Konzept den Eindruck, als ob führende CEOs, Investoren und politische Entscheidungsträger alle zusammen in dem sehr dynamischen und futuristischen Umfeld stehen.

NEW YORK, 27. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Ab morgen findet die vierte Ausgabe der Future Investment Initiative (FII) an fünf Standorten weltweit statt. Zum ersten Mal weltweit verwendet Richard Attias & Associates (RA&A) vom 27. bis 28. Januar 2021 die bahnbrechende XR-Technologie (Extended Reality) mit einem Multiplex-Konzept, das den Eindruck erweckt, als wären die Key-Redner in alle zusammen in der sehr dynamischen 3D-Umgebung, obwohl Tausende Kilometer zwischen der Zentrale in Riad und den anderen FII-Standorten New York, Paris, Peking und Mumbai liegen. Melden Sie sich hier zur 4. Ausgabe der FII an, um die erstaunliche XR-Technologie selbst zu erleben.

„In meinen über 30 Jahren als Produzent von weltweit führenden Events ist die XR-Technologie bei weitem eine der aufregendsten Innovationen, die ich je gesehen habe", erklärt Richard Attias, Vorstandsvorsitzender von RA&A. „Das einzig Gute an dieser Pandemie, die offen gesagt katastrophale Auswirkungen auf die Veranstaltungsbranche hat, ist, dass sie uns gezwungen hat, neue Wege zu finden, wie wir Menschen zusammenbringen können, weltweit in Kontakt zu bleiben und unser Publikum weiter zu unterhalten."

„Die COVID-19-Pandemie hat die Übernahme neuer Technologien in der Eventbranche beschleunigt, indem sie uns zunächst dazu gezwungen hat, virtuelle Veranstaltungen zu organisieren und uns dann dazu inspiriert hat, innovative, interaktive Plattformen zu entwickeln", so Attias weiter. „Die XR-Technologie, die nahtlose digitale Umgebungen schafft, führt uns wahrhaftig die Zukunft der Veranstaltungen vor Augen."

Die Kameras und virtuellen Sets bei der FII werden synchronisiert und in Echtzeit gerendert, wodurch dem Publikum ein umfassendes Virtual-Reality-Erlebnis geboten wird. Dazu passt gut, dass diese Spitzentechnologie auch für die zukunftsorientierte Future Investment Initiative verwendet wird, deren Thema in diesem Jahr „The Neo-Renaissance" lautet. Das FII-Institut, dessen CEO Richard Attias ist, bringt mehr als 150 führende CEOs, Investoren und politische Entscheidungsträger zusammen, um zu untersuchen, wie die Weltwirtschaft wieder in Schwung gebracht werden kann, um nach COVID-19 eine bessere Zukunft für die gesamte Menschheit zu gestalten.