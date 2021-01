DGAP-News: Sweet Earth / Schlagwort(e): Produkteinführung

Sweet Earth: Sweet Earth beginnt mit Markteinführung einer Linie von CBD-Zigaretten, die unter dem geschützten Markennamen Sweet Earth Smooth verkauft werden



28.01.2021 / 09:19

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Sweet Earth beginnt mit Markteinführung einer Linie von CBD-Zigaretten, die unter dem geschützten Markennamen Sweet Earth Smooth verkauft werden



VANCOUVER, British Columbia. 28. Januar 2021 - Sweet Earth Holdings Corp. (CSE: SE) (FSE: 1KZ1) (OTCQB: SEHCF) ("Sweet Earth", das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Linie mit Cannabidiol ("CBD") infundierter Hanfzigaretten auf den Markt gebracht hat, die unter dem sich vollständig in Unternehmensbesitz befindlichen Markennamen "Sweet Earth Smooth" vermarktet werden. Die Zigaretten bestehen zu 100 % aus natürlich angebauten Hanfblüten, reich an nicht berauschenden Cannabinoiden wie CBD und Cannabigerol ("CBG") sowie völlig frei von Tabak, Nikotin oder Zusatzstoffen sind. Zusätzlich zu den Vorteilen von CBD und CBG ist jede Zigarette reich an Terpenen wie Pinen, Limonen und Myrcen. Sweet Earths Zigaretten werden auf ihrem Online-Portal https://sweetearthsmooth.com/ verkauft, das von den Produktportalen für Haut- und Körperpflege sowie Haustierpflege getrennt ist. CBD-Zigaretten sind ein ganz natürlicher Ersatz für Tabak und Forschungsarbeiten zeigen, dass es ein wirksamer und nicht süchtig machender Ersatz für diejenigen ist, die mit dem Rauchen aufhören1 möchten, und zusätzlich eine Reihe begründeter Vorteile bietet (Tabelle 1). Tabelle 1: Inhaltsstoffe und potenzielle Vorteile der Verbindungen in Sweet Earth-Zigaretten Inhaltsstoff Vorteil(e) Quelle Cannabidiol (CBD) Chronische Schmerzen und Arthritis

Antiphlogistikum

Anti-Angst und Depression

Akne

Mögliche Vorteile für das Herz2

Behandlung von Epilepsie-Anfällen

Dravet-Syndrom und Lennox-Gastaut-Syndrom (LGS) Harvard Medical Journal veröffentlicht 24AUGUST 2018

