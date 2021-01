Nach der Zulassung von Paions neuem Narkosemittel Remimazolam in den USA im Juli des vergangenen Jahres kommt das Mittel unter dem Markennamen Byfavo nun endgültig an den Markt. Vermarktungspartner Acacia Pharma hat das Aachener Unternehmen nun darüber informiert, dass die Markteinführung von Byfavo in den USA erfolgt und Byfavo ab sofort über führende Großhändler und Spezialdistributoren zur Bestellung und Lieferung an Kunden ...