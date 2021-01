Palantir Technologies und Rio Tinto vereinbaren mehrjährige Firmenpartnerschaft

Description: Saguenay/IOC, Reclaimer, the port in Sept-Iles, Quebec, Canada Source: Rio Tinto Brand Bank Copyright 2021 Rio Tinto

Die Software von Palantir wird Rohdaten aus zahlreichen unterschiedlichen Quellen in eine Darstellung wichtiger Bergbaubetriebe integrieren. Rio Tinto wird in der Lage sein, auf Basis einer Single Source of Truth, die Betriebs- und Transaktionsdaten miteinander verbindet, Entscheidungen zu treffen und Maßnahmen zu ergreifen. Diese Datenressource wird mit den notwendigen Sicherheits- und Datenschutzkontrollen für die Mitarbeiter an vorderster Front und in den Büros verfügbar sein.

„Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt in unserer digitalen Transformation; sie ermöglicht eine schnelle, vorausschauende Entscheidungsfindung in unseren Betrieben, die zu verbesserten Ergebnissen in den Bereichen Sicherheit, Kosten und Produktion führt“, sagt Fay Cranmer, CIO von Rio Tinto. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Palantir bei der gemeinsamen Bereitstellung digitaler Produkte mit der besten Datentechnologie der Branche.“

Die neue mehrjährige Partnerschaft mit Rio Tinto basiert auf einer Reihe erfolgreicher Datenintegrationsprojekte, die im vergangenen Jahr in verschiedenen Geschäftsbereichen durchgeführt wurden, darunter: die Transformation von Borates in ein digitales Unternehmen über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg; die Vernetzung von Menschen mit Daten in den Untertagebetrieben von Rio Tinto; und die Unterstützung des Unternehmens hinsichtlich der Sicherheit und des Wohlbefindens seiner Mitarbeiter während der COVID-19-Pandemie.

„Dies ist eine bedeutsame Branchenpartnerschaft für uns“, sagt Shyam Sankar, COO von Palantir. „Unsere Foundry-Plattform wurde bereits in einer Reihe von Marktsektoren, in denen Sicherheit eine große Rolle spielt, eingesetzt, um Lieferungen zu beschleunigen und die Wertschöpfungsketten zu optimieren.“

Über Palantir

Palantir Technologies Inc. ist ein Softwareunternehmen, das Unternehmensdatenplattformen für den Einsatz in Organisationen mit komplexen und sensiblen Datenumgebungen entwickelt. Vom Bau sichererer Autos und Flugzeuge über die Entdeckung neuer Medikamente bis hin zum Kampf gegen den Terrorismus - Palantir hilft Kunden aus dem öffentlichen, privaten und Non-Profit-Sektor dabei, die Art und Weise, wie sie ihre Daten nutzen, zu transformieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.palantir.com.