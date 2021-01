DGAP-Ad-hoc: Umalis Group / Schlagwort(e): Ankauf

Umalis Group: Umalis Group verhandelt über den Kauf eines Wettbewerbers



29.01.2021 / 11:48 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Umalis Group SA, befindet sich in Gesprächen mit einem konkurrierenden Trägergesellschaft. Allein im Wettbewerb, schließt die Umalis Group das Projekt ab, 100% der Anteile an einer nördlichen Trägergesellschaft zu erwerben.



Nach einer mehrmonatigen Prüfung von Juni bis November 2020 kauft die Umalis-Gruppe ein 2004 gegründetes Konkurrenzunternehmen, das im Jahr 2020 einen Umsatz von 950.000 Euro mit 50 Beratern, hauptsächlich im IT-Bereich, erzielt hat.



Unterstützt durch seine Holdinggesellschaft, EDERN SAS, wird das Unternehmen seinen Konkurrenten ohne Rückgriff auf Kredite übernehmen und seinen Cashflow mobilisieren.Das von Umalis anvisierte Unternehmen verfügt über 150.000 € Eigenkapital, einen Verschuldungsgrad von 30 % (in Form eines staatlich garantierten Kredits) und eine Cash-Position von 200.000 €. Der Zeitplan für die Operation hat den Übernahmezeitpunkt auf den 10. Februar 2021 festgelegt.



Die annualisierten Pro-forma-Betriebseinnahmen der Umalis Group werden nach dieser Übernahme € 5 Millionen betragen, was einer Steigerung von 20% entspricht. Darüber hinaus ist das Unternehmen, auf das das externe Wachstumsprojekt von Umalis abzielt, auch ein DATADOCKE-Schulungszentrum, wodurch das Serviceangebot der Gruppe erweitert werden kann.

