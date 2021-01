29.01.2021 – Nachdem Evotec SE (ISIN: DE0005664809) mit einer Vielzahl guter Nachrichten im letzten Jahr aufgefallen war und der Kurs der Aktie sich äusserst zufriedenstellend entwickelte ,gab es in den letzten Tagen noch einen extremen Schub. Wieso? Mittwoch handelte Evotec bei Eröffnung mit 43,00 EUR im Hoch, schnell wieder beruhigt. Geschlossen bei immer noch extrem hohen 36,19 EUR. Und gestern dann eine “Beruhigung” – scheinbar keine Zwangseindeckungen mehr im Raum.

Melvin Capital hielt mit 6,21 % die grösste Shortposition an Evotec – seit November unverändert – und Melvin wackelt wegen riesiger Spekulationsverluste in den USA

Und dann kommt es Knall auf Knall: Zuerst kauft Melvin Capital gut 1 % der Evotec Aktien zurück und seine SHORTPOSITION reduziert sich auf 5,17 % von 6,21 % . Und taufrisch eine neue Wasserstandsmeldung: Melvin ist nur noch 2,61 % SHORT – also gestern nochmals rund 2,5 % der Evotec Aktien aufgekauft – sieht nach Verlustbegrenzung aus.

In den USA findet gerade eine Revolution der Kleinanleger statt, die einen der grossen Hedgefonds ins Wanken gebracht hat: Melvin Capital hielt auf den US-Wert GameStop hohe Shortpositionen, die durch eine konzertierte Kaufaktion von Kleinanlegern, befeuert von Elon Musk, über reddit koordiniert, in extreme Verluste getrieben wurden. So hohe Verluste,dass Melvin sich Zwangseindecken musste? Jedenfalls wurde gestreut, dass Melvin seit Dienstag seine Position Gamestop glattgestellt haben soll.

Wobei dem im Netz heftig widersprochen wird. Und es wird spekuliert, das Melvin immer noch short Gamestop sei und nur schwer “rauskomme”, da die Position einfach zu gross gewesen sei. Im Netz hält man daher es für eien Lüge, dass die Position bereits liquidiert sein soll. Antrieb für dei Kleinanleger weiterhin Gamestop zu kaufen. Eine gewisse Schadenfreude findet sich in den sozialen Medien. Und dem Short-Exzess von über 100% der existierenden Aktien benatwortete die Schar der Kleinanleger mit einem schier irrational anmutenden Anstieg der Aktie -weit weg von einer realistischen Bewertung anhand operativer Entwicklungen.