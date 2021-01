Und was heisst das für den Wasserstoffsektor?Wahrscheinlich werden die USA versuchen durch eine Wasserstoffinitiative verlorenes Terrain wieder aufzuholen. Der Wettbewerb der einzelnen Staaten oder Wirtschfatsräume, um den grössten Anteil am “Wasserstoffkuchen” ist bereits im vollen Gange und wird sich wahrscheinlich noch beschleunigen, Multimilliardeninitiativen von Grossbritannen, Südkorea, China, Japan, Deutschland, der EU, Frankreich, den UAE, Saudi Arabien, Chile, Kanada und immer mehr kommen hinzu.

Wer dabei die Nase vorn haben wird? Beinahe täglich werden derzeit neue “größte Wasserstoffprojekte” angekündigt, geplant oder “auf den Weg gebracht”. Und es sind nicht nur Ankündigungen, es sind auch konkrete Umsetzungen. Und nicht nur von den bekannten Wasserstoff-Unternehmen, wie Ballard oder Plug Power. Nein auch die Grossen registrieren immer mehr, wieviel Potential in diesem neuen Markt steckt: Ob Toyota, VW aktuell über seine Tochter Navistar, Hyundai, Linde, Siemens Gamesa, GM, Air Liquide, ThyssenKrupp,… – eine Legion von Namen und täglich kommen neue hinzu.

Viel Bewegung, viel Euphorie

Spannende Entwicklungen, konkrete Fortschritte, konkrete Projekte – und mit realisitschen Chancen auf eine Vervielfachung der Kapazitäten in wenigen Jahren. Und die Kurse der H2-Aktien befinden sich in luftigen Höhen und haben sich diese Woche mehr oder weniger in einem Konsoliderungsmodus befunden. angeführt vom Überflieger Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020), der mit sehr guten Zahlen überraschte, mit einer kräftig erhöhten Prognose, aber auch mit einer gewaltigen Kapitalerhöhung um gut 2 Mrd USD. Und das wäre vor einigen Monaten noch eine undenkbare Grössenordnung gewesen – jetzt nur ein kurzes Aufzucken wert. Und man muss kein Hellseher sein, um sich sicher zu sein: Die Kapitalerhöhung wird am Markt aufgenommen werden. Auch wenn Plug’s Kurse zuletzt unter dem Emissionspreis handelten – knapp.

Wettbewerb wird schärfer

Zuletzt erregte der Capital Markets Day von NEL Asa (ISIN: NO0010081235) Aufsehen. Dem Unternehmen gelang es Aufbruchstimmung zu verbreiten udn klare Ansagen zu treffen: 2025 ist Wasserstoff konkurrenzfähig gegenüber Dieselkraftstoff und wird seinen Siegeszug fortsetzen. Und Nel will ein Milliardenkonzern sein mit einer Produktionskapazität von über 2 GW Elektrolyseure pro Jahr. Auf jeden Fall rief das Plug Power auf den Plan, die sich ohne Nel beim Namen zu nennen zu den Aussagen der Norweger positionierten.

Und Everfuel (ISIN: DK0061414711), die Nel Beteiligung, holt sich 60 Mio EUR am Kapitalmarkt – ehrgeizige Pläne wollen finanziert werden. Erster Schritt eine rReihe von wahrscheinlichen Kapitalmassnahmen bis 2030. Und eine kräftige Ohrfeige – eher mehr für .NIKOLA Corp. (ISIN: US6541101050): Der Traumpartner GM sieht sich um und findet eine neue Braut für eine wietgreifende wasserstoffinitiative im amerikanischen Traansportmarkt. Und zukünftig sollte sich der “Wasserstofflauf” der ehemals als Siemens-Resterampe verspotteten Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0) auszahlen. Auf jeden Fall überraschte man mit guten Quartalsergebnissen – besser als erwartet.

Wenig Neues bei

der Münchener SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578), Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085), Linde PLC. (ISIN: IE00BZ12WP82) und ElringKlinger AG (ISIN: DE0007856023) aus dem Wasserstoffbereich.

Plug Power Rekorde überall: Umsatz 2020, Ausblick 2021, Guidance 2024 plus 40% und mehr als 2 Mrd USD Kapitalerhöhung

NEL Asa spürt die Konkurrenz Plug Powers – erstmal verbal

Am Donnerstag hatte NEL Asa (ISIN: NO0010081235 ) seinen Capital Markets Day: CEO Jon André Løkke vertraut auf die technologische Innovationskraft Nel’s. In 2025 soll grüner Wasserstoff für 1,5 USD je Kilo produziert werden können. Damit wäre der Siegeszug der Brennstoffzellentechnologie nicht aufzuhalten. Und offensichtlich verfolgte die IR/PR-Abteilung von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) genau was auf dem Capital Markets Day Nels vor 10 Tagen gesagt wurde. Auch wenn die klardefinierten Visionen oder Pläne für 2025 nicht zu einer Kursexplosion bei den Norwegern führten, so machte Nel eindeutig klar, dass man einer “der” Gestalter der Wasserstoffgesellschaft sein will und wird.

Und hier will Plug Power – nach den aktuellen Umsatzzahlen und auch nach der Marktkapitaliserung – um einiges größer sein Revier markieren. Wie? Indem man den Plug Power Blog nutzt, um Aussagne Nel’s ohne Nennung der Norweger aufzugreifen und als ureigenes Thema darstellt.

Diesel ist der Dinosaurier – und beide sehen ihn verlieren, aber wer macht dabei das Rennen: Plug oder Nel oder beide oder keiner von beiden?

Und chronologisch brachte sich Nel in Position: Ab 2025 will Nel technologishc so weit sein, das ein Kilo “grüner” Wasserstoff zu 1,50 USdDproduziert werden kann. So will Nel dann – laut CEO Lokke – in der Lage sein “from transforming the current diesel-based heavy-duty transportation to run on zero-emission and cost-efficient green hydrogen”.

Oder martialischer: “The only way to transform heavy-duty transportation is to beat diesel at the pump. In addition to green hydrogen reaching fossil parity at production, we have to enable fast fueling of hydrogen in a reliable and cost-efficient manner to be able to beat fossil alternatives. Nel has a technology roadmap enabling fueling in 10-15 minutes of a heavy duty truck to achieve a range of 1,000 km, and we are in a good position to continue to lead the hydrogen fueling industry,” (CN Nel, 21.01.2021)

Und Plug Power kartete am Folgetag nach,

Nel Asa-KURS Montag 25.01.2021: Frankfurt Eröffnung: 3,25 EUR / Schluss Freitag 29.01.2021: 2,988 EUR. Selbst die klaren Aussagen zum Status Quo und den Perspektiven bis 2025 konnten dem Aktienkurs keinen Schwung verleihen. Wohl zu allgemein, zu erwartet. Und am Freitag gging es runter mit der Aktie – im Tief auf 2,64 EUR. Es setzten abe rKäufe ein. Wahrscheinlich von denen, die den Zug verpasst hatten und jetzt eine Chance sahen “günstiger” einzusteigen. Ob das günstig war, wird sich jedoch erst zeigen. Auch bei 2,988 EUR ist die Aktie sehr hoch bewertet. So wie eine Plug Power sehr hoch bewertet ist trotz des Handelns rund 10,00 USD unter Wochenhoch am Edne der Woche.



Gemischtes: Air Liquide nimmt grösste green Elektrolyse-Anlage in Betrieb, Ballard läuft hinterher,… SFC Energy AG-KURS Montag 25.01.2021: XETRA Eröffnung: 23,60 EUR / Schluss Freitag 29.01.2021: 21,00 EUR. Beeidnruckender Kurs der Aktie – man könnte fats nervös werden über die Kursentwicklung der letzten 14 Tage. Die Luft ist dünn, wie die Unterschreitung von 20,00 EUR am Freitag zeigte. Wasserstoff ist Schmierstoff für die Kurse vieler Aktien – auch für SFC, die nachholte, was Plug Power vormachte. Abe rist SFC wirklich ein so heisser Wert? Für einige Anleger – möglicherweise auch mangels Deutscher Alternativen – auf jeden Fall.

SFC Energy AG | Powered by Chart:| Powered by GOYAX.de BALLARD POWER CORP.-KURS Montag 25.01.2021: NASDAQ Eröffnun 36,80 USD / Schluss Freitag 29.01.2021: 34,00 USD.

Die Aktie sah wieder mal Rekordhochs und kam dann doch wieder etwas zurück. Bei Ballard fehlen einfahc aktuell die wirklcihen Nachrichten. Während Plug Power Milliardenkapitalerhöhungen durchführt, Jount ventures mit Renault und SK Group im Milliardenbereich schliesst, meldet sich ballard in den sozialen Medien mit schottischen Brennstoffzellen-Zügen, die als Prototypen “auf die Strecke” gehen. Wie van Hool seine Brennstoffzellenbusse auch in Europa anbietet. Oder das man generell Produktionskosten von 2,00 USd je Kg Wasserstoff für realsitisch hält. ABER – NOCH – fehlen einfajc die grossen News. Was dann mit dme schon kräftig gestiegenen Kur smöglich wäre, kann man sich vorstellen. Derzeit scheint Ballard eher mitzulaufen. Früher lief man voraus. Ballard Power Systems Inc. | Powered by GOYAX.de

Bloom Energy Corp. -KURS Montag 25.01.2021: NYSE Eröffnung: 40,00 USD / Schluss Freitag 29.01.2021: 36,33 USD.

Und Bloom profitierte natürlich von der Entwicklung der Plug Power Aktie – insbesondere da Bloom Energy selber im September 2020 noch eine umfangreiche Kooperation mit einem Mizglied der SK Group verkünden konnte. Und im November gewannen Bloom Energy und SK Engineering and Construction im Rahmen einer Ausschreibung über die Lieferung von “solid-oxide”- Brennstoffzellen, die zu 100% mit Wasserstoff betrieben werden, und Elektrolyseanlagen einen Auftrag in Südkorea.

Offensichtlich wird die Plug Power Kooperation mit der SK Group als nicht konkurrierend zu diesen Initiativen gesehen. Und eher das Potential des südkoreanischen Marktes für beide amerikanischen Unternehmen als hoch eingeschätzt. Am 11.02.2021 wird Bloom Quartalsergebnisse liefern – bis dahin sollte “was kommen”, um die Kursentwicklung auch operativ zumindest abzustützen. Auch hier gilt: Schwindelerregende Kursentwicklung ohne erkennbare Nachrichten nur aufgrund “Branchenbonus” wird irgendwann sehr anfällig für Rückschläge.

Bloom Energy Corp. | Powered by GOYAX.de Air Liquide SA-KURS Montag 25.01.2021: XETRA Eröffnung: 133,00EUR / Schluss Freitag 29.01.2021: 136,65 EUR. Air Liquide strebt eine 50% Quote für grünen Wasserstoff bereits in naher Zukunft an.

Die Air Liquide SA (ISIN: FR0000120073) macht bereits Milliardenumsätze mit Wasserstoff und will hier noch viel stärker werden – Wasserstoff/Brennstoffzellen/Elektrolyse sind keine Nischenthemen mehr, sondern sind bei den Großen angekommen: Auf der Nachfrageseite beispielsweise bei Amazon, Microsoft, Wal Mart und vielen anderen, die auf Wasserstoff als ein Mittel zur Erreichung der eigenen CO2-Ziele setzen, und auf der Angebotsseite versuchen die großen klassischen Gasekonzerne – neben den großen Ölfirmen wie BP – ihren Anteil am “Kuchen” zu sichern. Linde, bereits mit 2 Mrd. Umsatz im Wasserstoffsektor stark, will diesen in Zukunft nach den Worten des CEO S. Angel vervierfachen, und Air Liquide will dem ewigen Konkurrenten nicht nachstehen.

Im Betrieb

Air Liquide hat den Bau des nach eigenen Angaben weltweit größten PEM-Elektrolyseurs abgeschlossen. Die mit erneuerbarer Energie versorgte Anlage produziert nun in Bécancour, Québec, bis zu 8,2 t kohlenstoffarmen Wasserstoff pro Tag.

“Der Kampf gegen den Klimawandel steht im Mittelpunkt der Strategie der Air Liquide-Gruppe“, erklärt laut “Chemie Technik” Susan Ellerbusch, CEO Air Liquide North America und Mitglied des Executive Committee der Air Liquide-Gruppe. „Die Einweihung des Standorts Bécancour in Kanada markiert einen wichtigen Schritt bei der Umsetzung dieser Strategie. […] Wasserstoff wird eine Schlüsselrolle bei der Energiewende und dem Aufbau einer kohlenstoffarmen Gesellschaft spielen.”