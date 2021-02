HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Encavis mit "Hold" und einem Kursziel von 23 Euro in die Bewertung aufgenommen. Encavis betreibe das größte konzernunabhängige Stromportfolio aus Erneuerbaren Energien in Deutschland, schrieb Analystin Alina Köhler in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings sei die konkurrenzfähige Qualität mit Blick auf die Unternehmensgröße, den stabilen Barmittelfluss und die attraktiven Wachstumsaussichten im Kurs bereits ausreichend berücksichtigt./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2021 / 20:19 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2021 / 07:13 / MEZ