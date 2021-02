Veränderungen im Vorstand der Symrise AG zum 1. April 2021

Heinrich Schaper, Vorstand des Segments Flavor, verabschiedet sich in den Ruhestand

Zusammenführung der Segmente Flavor & Nutrition unter Leitung von Dr. Jean-Yves Parisot

Einvernehmliches Ausscheiden von Achim Daub, Vorstand Scent & Care

Die Symrise AG nimmt mit Wirkung zum 1. April 2021 Veränderungen im Vorstandsgremium vor. Heinrich Schaper, verantwortliches Vorstandsmitglied für das Segment Flavor, wird sich zum 31. März 2021 in den Ruhestand verabschieden und aus dem Unternehmen ausscheiden. Im Zuge der Nachfolgeplanung hat der Aufsichtsrat beschlossen, dass Dr. Jean-Yves Parisot neben seiner Verantwortung für das Segment Nutrition die globale Leitung des Bereichs Flavor übernehmen soll. Damit einher geht die Verbindung der Aktivitäten Flavor & Nutrition in einem Segment. Achim Daub, seit 2006 Vorstand des Segments Scent & Care, hat sich entschieden, sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen. Er wird daher in bestem Einvernehmen mit dem Unternehmen ebenfalls zum 31. März 2021 ausscheiden. Die Nachfolgeplanung für die Führung des Scent & Care Geschäfts ist bereits eingeleitet. Übergangsweise wird der CEO der Symrise AG, Dr. Heinz-Jürgen Bertram, das Segment führen. Vorstandsmitglied Olaf Klinger wird unverändert das Finanz-, Rechts-, und IT-Ressort leiten.



Michael König, Vorsitzender des Aufsichtsrats sagte: "Wir verabschieden mit Heinrich Schaper und Achim Daub zwei sehr engagierte Führungspersönlichkeiten, die die führende Position von Symrise maßgeblich mitgeprägt haben. Heinrich Schaper stand rund vier Jahrzehnte im Dienste von Symrise und der Vorgängerunternehmen. Die heutige globale Aufstellung der Division Flavor und die hervorragende Vernetzung mit Großkunden ist wesentlicher Verdienst seines weitsichtigen Handelns. Wir wünschen ihm für den nächsten Lebensabschnitt persönlich wie privat alles Gute. Ebenso danken möchte ich im Namen des Aufsichtsrats Achim Daub. Er hat das Wachstum und den Ausbau des Duftstoffgeschäfts in den vergangenen 15 Jahren konsequent vorangetrieben und sehr erfolgreich neue Anwendungsgebiete erschlossen. Auch ihm wünschen wir für seine weitere berufliche wie persönliche Zukunft alles Gute".