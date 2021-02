Anlegerverlag Nel ASA zündet die nächste Rakete! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 04.02.2021, 11:48 | 19 | 0 | 0 04.02.2021, 11:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Aktionäre des norwegischen Wasserstoff-Herstellers können sich auch heute über positive Signale an der Börse freuen. Nach und nach verbessert sich der Aktienkurs und man ist somit wieder ganz nah dran an dem Allzeit-Hoch. Hier könnte es demnächst einen dicken Knall geben! Anmerkung der Redaktion: Die Wasserstoff-Aktien verzeichnen aktuell absolute Rekordwerte. Lesen Sie jetzt in unserem aktuellen Sonderreport, warum besonders Unternehmen wie Nel ASA große Gewinnchancen eröffnen. Hier kostenlos abrufen. Aktuell liegt der Aktienkurs bei starken 3,19 Euro und kann sich gegenüber dem Vortag um fast 2 Prozent und 0,05 Euro verbessern. In dieser Woche läuft es bislang einfach, denn die Aktie ist jeden Tag bislang gestiegen und zwar um insgesamt knapp 10 Prozent. Kurzfristig soll nun das vom 8. Januar datierte Allzeit-Hoch von 3,37 Euro angegriffen werden. Zuletzt sorgte Nel ASA mit der Verkündung, dass die Kosten für die Herstellung von grünem Wasserstoff drastisch reduziert werden sollen, für kräftiges Aufsehen. Insgesamt soll bis 2025 der Kilopreis um 1,50 Dollar gesenkt werden, was mit zusätzlichem Investitionsvorkommen erreicht werden kann. Dadurch wird das Ziel verfolgt, den grünen Wasserstoff vermehrt bereitstellen zu können. Fazit: Nel ASA ist immer noch eines der gefragtesten Unternehmen an der Börse. Wird die Aktie auch im neuen Jahr zu den gefragtesten zählen? In unserem neuen Sonderreport können Sie lesen, welche Aktien im nächsten Jahr besonders vielversprechend sind. Hier kostenlos abrufen



