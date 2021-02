Apple (AAPL): bald wieder am Allzeithoch?!? Breakout-Chance diese Woche!

Apple ist Technologieführer in seinem Bereich, liefert regelmäßig solide Fundamentalzahlen und auch der Aktienkurs entwickelt sich prächtig.

Rückblick: Die Apple-Aktie überzeugte in den letzten secchs Monaten mit einem Kursplus von über 21 Prozent. Dabei notierte sie meist oberhalb der gleitenden Durchschnitte. Nach dem Rücksetzer zum 20er-EMA stabilisert sich das Wertpapier, so dass wir den Breakout in Kürze erwarten.

Chart vom 05.02.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 136.76 EUR



Meine Expertenmeinung zu AAPL

Meinung: Apple ist Technologieführer in seinem Bereich, liefert regelmäßig solide Fundamentalzahlen und auch der Aktienkurs entwickelt sich prächtig. Neulich wurde bekannt, dass man Fertigungsstätten aus der Volksrepublik China in Richtung Indien und Vietnam verlagern möchte. Ziel ist es, die Abhängigkeit von den Launen der dortigen Machthaber zu reduzieren. Nachteil ist, dass Anteile im chinesischen Markt an einheimische Anbieter verloren gehen könnten. Auf der anderen Seite sind die Fertigungskosten an den neuen Standorten geringer und gerade Indien bietet gleichfalls ein riesiges Absatzpotential.

Mögliches Setup: Ideal wäre, wenn die Seitwärtsbewegung vor dem Triggern noch weitergeht, der 20er-EMA sich von unten weiter annähern könnte und den Kurs Richtung Allzeithoch katapultieren könnte. Den Stopp Loss benötigen wahre Fans der Apple-Aktie sowieso nicht. Wer sich absichern möchte findet zahlreichende passende Unterstützungen. Die nächsten Quartalszahlen gibt es am 28. April, so dass wir diese nicht weiter beachten müssen.

Jeden Börsentag neu: präzise Setups im Alphatrader von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in AAPL.

Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/apple-aapl-bald-wieder-am-allzeithoch-bre ...