Dialog Semiconductor - Aktie gewinnt stark an Wert Hammer-News am Wochenende Nachrichtenquelle: 4investors | 08.02.2021, 08:25 | 7 | 0 | 0 08.02.2021, 08:25 |



Die Aktie von Dialog Semiconductor schnellt zum Wochenstart nach oben. Aktuelle Indikationen für den TecDAX-notierten Wert liegen an der Marke von 66 Euro und damit fast 10 Euro höher als der XETRA-Schlusskurs vom Freitag. Es gibt einen konkreten Grund für diesen Kurssprung: Für Dialog Semiconductor gibt es mit der Renesas Electronics Corporation einen Kaufinteressenten. Der japanische Halbleiterkonzern ist bereit, je Dialog-Aktie ...

