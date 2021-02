Relief gibt Rücktritt von Thomaz Burckhardt als Mitglied des Verwaltungsrates bekannt Genf, Schweiz, 09. Februar 2021 - RELIEF THERAPEUTICS Holding AG (SIX: RLF, OTCQB: RLFTF) (" Relief " or the " Company ") gibt den Rücktritt des Verwaltungsratsmitglieds Thomaz Burckhardt bekannt. Herr Burckhardt tritt mit sofortiger Wirkung von seiner Funktion im Verwaltungsrat zurück, um seine Zeit und seine Bemühungen zukünftig auf andere berufliche Aufgaben und Interessen zu konzentrieren.

Raghuram (Ram) Selvaraju, Vorsitzender des Verwaltungsrats, kommentierte: "Der Verwaltungsrat und ich möchten Thomaz sehr herzlich für seine zahlreichen Beiträge im Dienst am Unternehmen während der letzten Jahre danken. Wir wünschen ihm für seine zukünftigen Unternehmungen alles Gute."

Relief wird zur Besetzung der aktuell freien Stelle im Verwaltungsrat potenzielle Kandidaten mit umfangreicher Erfahrung in den Bereichen LifeSciences und Gesundheitswesen evaluieren. Darüber hinaus wird Relief alle Möglichkeiten zur Erweiterung des Verwaltungsrats sowie auch des Executive Management Teams ausloten, um die Fähigkeiten des Unternehmens zur Umsetzung seiner zukünftigen Geschäftsstrategien zu stärken.

ÜBER RELIEF

Relief fokussiert sich primär auf klinische Projekte auf Basis von natürlich vorkommenden Molekülen (Peptide oder Proteine), die bereits eine längere klinische Entwicklung und Anwendung am Patienten durchlaufen haben oder für deren Entwicklung es starke wissenschaftliche Gründe gibt. Das Unternehmen konzentriert sich derzeit auf die Entwicklung von neuen Möglichkeiten zur Behandlung von Atemwegserkrankungen. Der Lead-Wirkstoffkandidat von Relief, RLF-100(TM) (Aviptadil) wird in der späten Phase der Entwicklung in zwei Placebo-kontrollierten US-Studien zur Behandlung von COVID-19-bedingten akutem Lungenversagen getestet. Relief besitzt Patente in den USA und mehreren anderen Ländern, die mögliche Formulierungen von RLF-100(TM) abdecken.