Link unterzeichnet mit Nasdaq-Unternehmen im Rahmen einer Energiekauf- und Nettogewinnbeteiligungsvereinbarung ein Abkommen über die Lieferung von 1.000 Bitcoin-Minern

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, KANADA, 10. Februar 2021, LINK GLOBAL TECHNOLOGIES INC. (CSE: LNK; FWB: LGT; OTC: LGLOF) („LINK“ oder das „Unternehmen“), ein innovativer Anbieter von Energie- und Infrastrukturlösungen für die Bereiche Bitcoin Mining und Data Hosting, freut sich, über Neuigkeiten aus seinem Bitcoin Mining-Geschäft zu berichten.

Im Rahmen einer am 6. Februar 2021 geschlossenen Kooperationsvereinbarung zwischen LINK und der an der Börse Nasdaq notierten Bitcoin-Mining-Firma Bit Digital Inc. („Bit Digital“) (NASDAQ:BTBT) bereitet sich das Unternehmen derzeit auf die Anlieferung von 1.000 Minern vor, die der Firma Bit Digital gehören. LINK wird die Infrastruktur und die erforderlichen Unterstützungsleistungen für die Mining-Geräte zu einem sehr wettbewerbsfähigen Energietarif bereitstellen und erhält eine Nettogewinnbeteiligung am Nettoerlös aus dem Bitcoin-(BTC)-Geschäft. President und CEO Stephen Jenkins erklärt: „Dies ist das beste Modell für beide Vertragsparteien, da der Anreiz zur Kostenminimierung und Leistungsmaximierung auf beiden Seiten des Ledgers belohnt wird.“ Jenkins weiter: „Die beiden Unternehmen haben unterschiedliche Modelle geprüft und sich letztendlich für dieses Modell entschieden, um die geplante erste Phase eines größeren Hosting-Plans für Bit Digital in Kanada auf den Weg zu bringen.“

Die 1.000 BitMain S17+-Miner liefern rund 73 Petahash, was angesichts der derzeit schwierigen Lage nur knapp einem halben BTC pro Tag entspricht. Das Energie- und Nettoeinnahmen-Modell kommt den Plänen von LINK sehr entgegen; das Unternehmen wird dieses Modell auf weitere Standorte übertragen und damit einerseits den Kapitalbedarf senken und andererseits von einem BTC-Preisanstieg profitieren. Die Geräte werden voraussichtlich Ende Februar geliefert und gehen anschließend an einem der drei Standorte von LINK in Kanada in Betrieb. Durch den Neuzugang dieser Bitcoin-Miner kann Link nun für insgesamt 1.400 Miner Nettogewinnbeteiligungsvereinbarungen mit einer Beteiligung zwischen 15 % und 20 % für sich beanspruchen.