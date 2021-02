Evolution statt Revolution: Integration von ESG in den Fundamental Value Equity-Anlageprozess

In den letzten Jahren hat das Interesse an ESG-Themen explosionsartig zugenommen. Das gestiegene Bewusstsein wurde unter anderem durch die Verabschiedung der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen im Jahr 2015 und das Pariser Abkommen der Vereinten Nationen, das 2016 unterzeichnet wurde, gefördert. Weltweit hat das gestiegene Interesse an ESG-Themen dazu beigetragen, die Investitionslandschaft zu gestalten. Es gab erhebliche Mittelzuflüsse in Produkte, die als "grün", "nachhaltig" oder "ESG" gebrandmarkt wurden. Mit solchen Begriffen wird jedoch leichtfertig um sich geworfen, was den Vergleich von Unternehmen und Produkten erschweren kann. Infolgedessen ist die Besorgnis über den Prozess des "Greenwashing", der Irreführung der Öffentlichkeit/Investoren über die Nachhaltigkeit, gewachsen.

Lesen Sie hier den vollständigen State Street Global Advisors Artikel: "Evolution Rather Than Revolution — Integration of ESG into the Fundamental Value Equity Investment Process"

Lesen Sie hier den vollständigen State Street Global Advisors Artikel: "Evolution Rather Than Revolution — Integration of ESG into the Fundamental Value Equity Investment Process"