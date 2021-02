DGAP-News: First Graphene Limited / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Personalie

First Graphene Limited: Neuer CEO visiert kommerzielle Möglichkeiten an



12.02.2021

First Graphene Limited ("ASX: FGR" oder "das Unternehmen") gibt bekannt, dass der kürzlich ernannte Chief Executive Officer Mike Bell jetzt in Vollzeit seine Arbeit mit dem Schwerpunkt auf wachsende Geschäftsmöglichkeiten begonnen hat.





Die wichtigsten Punkte: