Bündnis startet Denkfabrik für 'innovative' Klimapolitik der Zukunft

BERLIN (dpa-AFX) Ein breites Bündnis aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft will mit einer neuen, parteiübergreifenden Denkfabrik Konzepte für die Klima- und Energiepolitik der Zukunft erarbeiten. Hinter dem Thinktank, der an diesem Donnerstag digital zu seiner konstituierenden Sitzung zusammentritt, steckt der neu gegründete Verein EPICO KlimaInnovation. Nach eigenen Angaben will der Verein mit "markt-und innovationsorientierten" Lösungen erreichen, dass Deutschland bis 2050 das Ziel der Klimaneutralität erfüllen kann.

Wie diese Lösungen aussehen könnten, wolle das Bündnis in den kommenden Wochen und Monaten in Arbeitskreisen, Workshops und politischen Diskussionen erarbeiten, sagte der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Andreas Jung (CDU) der Deutschen Presse-Agentur. "Klimaschutz ist eine Existenzfrage für Mensch und Natur, gleichzeitig ist Technologieführerschaft die Überlebensgarantie der deutschen Wirtschaft. Die Versöhnung von Ökologie, Ökonomie und Sozialem durch nachhaltiges Wachstum muss deshalb konkret werden", erklärte der CDU-Politiker, der zugleich den Beirat des neu gegründeten Vereins leitet.