UBS belässt Zalando auf 'Buy'

Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Olivia Townsend

Analysiertes Unternehmen: Zalando

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 117

Kursziel alt: 117

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zalando auf "Buy" mit einem Kursziel von 117 Euro belassen. Trotz des Umstands, dass der Großaktionär Kinnevik sein Paket an dem Onlinemodehändler abgibt, bleibe ihre Einschätzung der Aktie positiv, schrieb Analystin Olivia Townsend in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Kinnevik trenne sich von den Aktien des Online-Modehändlers nicht aus fundamentalen Gründen. Der Kapitalmarkttag am 16. März sollte weitere positive Impulse liefern./mf/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2021 / 16:48 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2021 / 16:48 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.