JEFFERIES belässt DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Buy'

Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Ulrich Rathe

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 18,30

Kursziel alt: 18,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Deutsche Telekom vor Quartalszahlen von 18,50 auf 18,30 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Er habe seine Schätzungen an die jüngsten Resultate der US-Mobilfunktochter T-Mobile US sowie an die Bewertungen anderer Branchentitel angepasst, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gleichwohl sei das starke Abschneiden der US-Tochter der Grund dafür, warum er mit seinen Prognosen für die Deutsche Telekom deutlich über den Markterwartungen liege./la/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2021 / 00:32 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2021 / 00:32 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.