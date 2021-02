DGAP-News DIC Asset AG vermietet 7.600 qm in Frankfurt und 2.200 qm in Heidelberg (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 19.02.2021, 07:30 | 85 | 0 | 0 19.02.2021, 07:30 | DIC Asset AG vermietet 7.600 qm in Frankfurt und 2.200 qm in Heidelberg ^

DIC Asset AG vermietet 7.600 qm in Frankfurt und 2.200 qm in Heidelberg * Neuvermietung von 7.600 qm im "Palazzo Fiorentino" * Das ist die aktuell größte Neuvermietung im Frankfurter Büromarkt * Umbau und Modernisierung führen zur Aufwertung der Immobilie und zu steigenden Erträgen

* Und: vorzeitige Verlängerung über 2.200 qm in einem Multi-Tenant-Büroobjekt in Heidelberg

Frankfurt am Main, 19. Februar 2021. Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4), eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, meldet heute die Abschlüsse von zwei Mietverträgen in von ihr betreuten Immobilien in Frankfurt und Heidelberg.

In der Büroimmobilie "Palazzo Fiorentino" im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen wurden 7.600 qm Bürofläche direkt zum Auszug des Vormieters nachvermietet. Das ist aktuell die größte Neuvermietung auf dem Frankfurter Markt für Bürovermietungen. Der neue Mieter ist eine Behörde der Stadt Frankfurt am Main. Sie hat einen Vertrag deutlich über 10 Jahre abgeschlossen.

"Ich freue mich sehr über diese Neuvermietung und auf den neuen Mieter", sagt Sonja Wärntges, die Vorstandsvorsitzende der DIC Asset AG. "Besonders freue ich mich, dass wir erneut zeigen konnten, wie wir über unser professionelles Netzwerk und mit unserer Reputation immer wieder schnell den passenden Mieter finden. Wir werden die Flächen jetzt mit unserem eigenen Team so gestalten, dass wir die Ansprüche des neuen Mieters erfüllen und zugleich den Wert der Immobilie steigern. Diese Vermietung zeigt genau das, was wir unter ,dynamic performance' verstehen. Schnell reagieren. Und dann kreativ und zuverlässig arbeiten."

Im März 2021 beginnen die Arbeiten zur Renovierung und zur Modernisierung der Flächen. So wird zum Beispiel die bisherige Kantine in Büros umgebaut. Diese Maßnahmen führen zu einer deutlichen Aufwertung der Immobilie und zu einer entsprechenden Steigerung der Mieteinnahmen. Im Sommer 2022 startet dann für die Behörde an ihrem neuen Standort - gleich am Main und gegenüber der Europäischen Zentralbank - der Publikumsverkehr. Die Immobilie verfügt über insgesamt 10.900 qm und ist im Besitz eines offenen Immobilien-Spezial-AIF mit Fokus auf Büro.

