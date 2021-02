PTC ThingWorx und Vuforia unterstützen Smart Factory-Framework von Fujitsu

MÜNCHEN, 19. Februar 2021 /PRNewswire/ -- PTC hat seine bestehende Kundenbeziehung mit Fujitsu America, Inc. erweitert, um die Einführung von Internet of Things (IoT)- und Augmented Reality (AR)-Technologien zu fördern. Als Systemintegrator (SI) hat Fujitsu die preisgekrönten Plattformen ThingWorx Industrial IoT und Vuforia Augmented Reality (AR) von PTC in sein Smart Factory-Framework integriert. Damit können Kunden aus der Fertigungsindustrie ihre Initiativen zur digitalen Transformation beschleunigen, indem sie wachsende Qualifikationslücken adressieren, Unterstützung gegen den steigenden Kosten- und makroökonomischen Druck bieten und neue Arbeitsweisen einführen.

„Unsere Allianz mit PTC wird entscheidend dazu beitragen, dass Hersteller in einem zunehmend herausfordernden Geschäftsumfeld weiterhin erfolgreich sind. Unser erweitertes Smart Factory-Framework, das von den Plattformen ThingWorx und Vuforia unterstützt wird, ermöglicht es unseren Kunden, betriebliche Einblicke und Informationen in Echtzeit über Fertigungsbereiche hinweg zu erstellen und so taktische und strategische Abläufe zu verbessern", erklärte Paul Bresnahan, Leiter Fertigung bei Fujitsu America, Inc. „Zusammen ermöglichen Fujitsu und PTC es unseren Kunden, neue Geschäfte zu tätigen, die sonst nicht möglich gewesen wären — eine Win-Win-Situation für alle."

Das mit ThingWorx bereitgestellte Fujitsu Smart Factory-Framework unterstützt die Effizienz in der Fertigung und ermöglicht es den Kunden, die Kosten zu senken, die Produktivität zu steigern und zuvor gebundene Assets erneut bereitzustellen. In Kombination mit der Vuforia AR-Plattform ermöglichen es die Fujitsu Smart Factory-Lösungen unseren Kunden, den vor Ort tätigen Beschäftigten die wichtigen Informationen zu liefern, die sie für eine sichere, effiziente und genaue Ausführung ihrer Arbeit benötigen. Gleichzeitig gibt das Framework den Kunden die Möglichkeit, ihre Ausfallsicherheit und Flexibilität in ihren jeweiligen Sektoren zu verbessern.