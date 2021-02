BB Biotech bestätigt Zahlen und Dividendenvorschlag für 2020

BB Biotech hat am Freitag endgültige Zahlen für das Jahr 2020 vorgelegt. Man habe sich in dem volatilen Marktumfeld positiv entwickelt, meldet die Schweizer Biotech-Beteiligungsgesellschaft, deren Aktien im TecDAX geführt werden. „Für 2020 wies die Aktie eine Gesamtrendite von 19,3 Prozent in CHF und 18,1 Prozent in EUR aus, während die Portfolioperformance 24,3 Prozent in CHF und 24,8 Prozent in EUR betrug”, so das ...