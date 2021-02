Das Stimmungsbarometer, der ‚ZEW‘-Index stieg im Februar gegenüber dem Vormonat um 9,4 Punkte auf 71,2 Punkte.

Während die Experten die aktuelle Lage etwas schlechter erwarten, wird vor allem beim Konsum und Handel ein Aufholprozess erwartet.

damit einhergehend erhöht sich die Inflationserwartung. Aber auch europaweit steigt die Erwartungshaltung der Analysten. Denn mit mittlerweile 69,6 Punkten notiert das „Trendbarometer“ schon 11,3 Punkte über dem Januar-Wert. Als Folge daraus erhöht sich der Zinsdruck in der Eurozone. Das visualisiert die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe, die zwar noch im negativen Bereich notiert, aber immerhin auf das höchste Niveau seit dem Sommer 2020 angestiegen ist.

Dazu passt auch, die sich deutlich verbesserte Industrieproduktion. Alles in allem hat die Industrie in der Eurozone im vierten Quartal 2020 ihren Ausstoß um knapp 4 % gesteigert und hat damit deutlich besser abgeschnitten als die Gesamtwirtschaft. Aufgrund des Lockdowns wegen der zweiten Corona-Welle hat es vor allem den Dienstleistungssektor richtig gebeutelt. Soll heißen, dass die Industrie bezogen auf das absolute Produktionsniveau immer noch 2 % unter dem Vorkrisenniveau liegt, sich damit aber deutlich besser schlägt als die Wirtschaft insgesamt, die 2020 ein Produktionsminus von 8,7 % zu verkraften hatte.

Fazit: Unserer Meinung nach sind die Aktienmärkte reif für eine Pause, bzw. Korrektur. Denn fast alle Indizes wie z.B.: DAX, Dow Jones, S&P 500 und die Technologiebörse Nasdaq bewegen sich nahe ihren Höchstständen. Es wird immer offensichtlicher, dass sich die erholende Konjunktur nicht mit dem Tempo der stark steigenden Börsenkurse messen kann. Und wenn diese Diskrepanz zu groß wird, ist eine Korrektur nicht mehr weit.

Somit sollte bei Investoren ein Umdenken stattfinden und der sichere Hafen Edelmetalle wiederentdeckt werden. Neben den Edelmetallen sehen wir zudem noch Potenzial bei den „Green-Wave-Metals“: Nickel, Platin, Palladium und natürlich Kupfer, sowie bei den PGM´s und Uran. Viele Informationen dazu finden Sie hier in unserem Wochenrückblick!

