Mindtree erhält Google Cloud-Spezialisierung für Anwendungsentwicklungspartner

WARREN, New Jersey und BENGALURU, Indien, 23. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Mindtree , ein weltweit tätiges Unternehmen für Technologiedienstleistungen und Digital-Transformation, hat heute bekannt gegeben, dass es die Spezialisierung für Anwendungsentwicklungspartner im Google Cloud Partner Advantage-Programm erhalten hat. Diese Spezialisierung unterstreicht die Expertise und den Erfolg von Mindtree beim Aufbau von Kundenlösungen in der Anwendungsentwicklung mithilfe der Google Cloud-Technologie.

Das Google Cloud Partner Advantage-Programm wurde entwickelt, um Google Cloud-Kunden qualifizierte Partner zur Verfügung zu stellen, die technische Kompetenz und nachweisliche Erfolg in speziellen Lösungs- und Servicebereichen vorweisen können. Diese Anerkennung ist ein Beleg für die Fähigkeit von Mindtree, die Digitalisierung von der Cloud-Migration bis hin zur Nutzung und Modernisierung von Anwendungen erfolgreich voranzutreiben.

Mindtree ist ein führender Google Cloud-Partner und bietet seinen Kunden die gesamte Bandbreite an Cloud-Services, einschließlich Big Data-Diensten, Migration und Transformation, SAP-Implementierung, Datenwissenschaft, künstlicher Intelligenz und maschineller Lerndienste.

„Mindtree ist bestrebt, Unternehmen beim Wachstum und der Skalierung ihres Geschäfts zu unterstützen, indem es die erstklassige Infrastruktur von Google Cloud sowie robuste Cloud-Lösungen nutzt", erklärte Radhakrishnan Rajagopalan, weltweiter Leiter für Kundenerfolg, Daten und Intelligenz bei Mindtree. „Diese Anerkennung gibt Unternehmen, die ihre bisherigen Anwendungen und Workloads auf Google Cloud migrieren möchten, weiteres Vertrauen, dass Mindtree sie effektiv dabei unterstützen kann, ihre Geschäftsanwendungen auf die Cloud umzustellen."

Dank der Zusammenarbeit mit Google Cloud hat Mindtree seine Position als Ansprechpartner des Vertrauens für seine Kunden gestärkt, der bei Architektur, Design und Aufbau von Lösungen oder Plattformen helfen kann, die schnellere, belastbare und zuverlässige Systeme in Kombination mit einer schnelleren Markteinführung bieten können.

Informationen zu Mindtree

Mindtree (NSE: MINDTREE) ist ein globales Technologieberatungs- und Dienstleistungsunternehmen, das Unternehmen dabei hilft, Skalierbarkeit mit Agilität zu verbinden, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Mindtree wurde 1999 als „Born Digital"-Unternehmen gegründet und gehört heute der Larsen & Toubro Group. Das Unternehmen verfügt über mehr als 275 Unternehmenskunden, um Silos aufzubrechen, die digitale Komplexität näher zu erforschen und neue Initiativen schneller auf den Markt zu bringen. Wir ermöglichen es der IT, stets mit den Geschäftsabläufen mithalten zu können, indem wir neue Technologien und die Effizienz der kontinuierlichen Bereitstellung nutzen, um Geschäftsinnovationen voranzutreiben. Wir sind in mehr als 15 Ländern weltweit tätig und gelten durchweg als einer der besten Arbeitgeber. Dies spiegelt sich täglich in unserer erfolgreichen Kultur wider, die aus über 22.000 unternehmerischen, kollaborativen und engagierten „Mindtree Minds" besteht.

Weitere Informationen über uns finden Sie unter www.mindtree.com oder folgen Sie uns unter @Mindtree.

