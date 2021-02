Kao zum 15. Mal in Folge auf der Liste der World's Most Ethical Companies

Die Kao Corporation (TOKYO:4452) wurde vom US-amerikanischen Thinktank Etisphere als eine der World's Most Ethical Companies ausgezeichnet – zum 15. Mal in Folge. Kao ist einer der global führenden Konsumgüterhersteller und der einzige asiatische Konzern, der es seit Beginn des Ethisphere-Rankings im Jahr 2007 jedes Jahr auf diese Liste geschafft hat. Diese fortlaufende Anerkennung durch Ethisphere untermauert das Engagement von Kao, ein bewusstes Konsumverhalten zu fördern. * Die Namen und Marken "World's Most Ethical Companies" und "Ethisphere" sind eingetragene Warenzeichen von Ethisphere LLC.

Das Ethisphere Institute entwickelt und veröffentlicht Best-Practice-Ansätze in den Bereichen Business Ethics und Corporate Social Responsibility. Die Liste der World's Most Ethical Companies zeichnet Unternehmen für herausragende Leistungen in den Bereichen Transparenz, Integrität, Ethik und Compliance aus. Das Institut befragt und bewertet Unternehmen weltweit in fünf Kategorien: Ethik- und Compliance-Programme, Corporate Citizenship und Verantwortung, Ethik-Kultur, Governance sowie Führung und Reputation.

„Wir fühlen uns geehrt, 15 Jahre in Folge zu den World´s Most Ethical Companies zu gehören“, kommentiert Yoshihiro Hasebe, Chief Executive Officer von Kao die Auszeichnung. „Es ist für uns von größter Bedeutung, immer den richtigen Weg zu gehen. Dies war schon der Leitgedanke unseres Gründers. Externe Auszeichnungen sind für uns daher ein wichtiger Indikator dafür, dass wir uns tatsächlich in die richtige Richtung bewegen. Allerdings sollten wir uns nie mit dem Status quo zufriedengeben. Nicht alles, was heute funktioniert, funktioniert auch in Zukunft. Daher streben wir danach, uns ständig zu verbessern. Als CEO werde ich alles dafür tun, dass wir in einer sich ständig verändernden Welt auch weiterhin unsere Unternehmensführung auf ethischen Entscheidungen basieren werden."

„Wir freuen uns, Kao erneut in unsere Liste der World's Most Ethical Companies aufnehmen zu können. Kao ist das einzige asiatische Unternehmen, das wir seit der Einführung des Awards jedes Jahr ausgezeichnet haben“, sagt Timothy Erblich, Chief Executive Officer von Ethisphere. „Dies ist ein Beleg für die Bemühungen von Kao, kontinuierlich Best Practices im Bereich Ethik und ESG voranzutreiben. Wir sind davon überzeugt, dass Kao auch weiterhin als Vorreiter weltweit ethische Standards in der Branche setzen wird.“